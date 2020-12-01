「腦朋友」玩轉七彩聖誕

【明報專訊】多名陪伴大家成長的鬼馬角色：胡迪、巴斯光年及三眼仔等化身大型裝置齊集Landmark North上水廣場與大家過一個最「反」斗的七彩夢幻聖誕！

上水廣場將聯乘迪士尼與彼思，以《反斗奇兵》及《玩轉腦朋友》為主題，創作出多個打卡主題場景，當中有約5.5米高、逾35個《反斗奇兵》角色主題巨型波波砌成的炫亮聖誕樹，讓粉絲感受玩味十足的佳節氣氛；「Inside Out情感隧道」將會隨大家心情改變顏色，了解身邊人當下心思；2.5米高巨型波波三眼仔扭蛋機除了是拍照熱點，大家更可於扭蛋機專區收集心愛角色迷你精品！此外，商場不同樓層亦設有色彩繽紛的打卡裝置，更首度推出《反斗奇兵》自助售賣站，發售全新HOOPY伴伴系列公仔。一家大小更可參加親子工作坊，親手製作可愛糖果盒，只需以電子貨幣即日消費滿$300即可參加。

◆INFO

Landmark North上水廣場

「Pixar與你聖誕友約」

日期︰即日至2021年1月3日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰上水廣場各樓層

查詢︰2639 9638

■送阿愁造型收納袋

上水廣場送出阿愁造型收納袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月4日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：Landmark North上水廣場「Pixar與你聖誕友約」內的巨型波波三眼仔扭蛋機有幾米高？

[Happy PaMa 教得樂 第322期]