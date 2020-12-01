慢活聖「蛋」派對好梳乎

【明報專訊】想過一個懶洋洋的聖誕節？跟gudetama（梳乎蛋）學習吧！以慢活生活態度見稱的gudetama今個聖誕聯同一眾好友率先闖進置富Malls，大搞gudetama梳乎聖「蛋」派對，包括馬鞍山廣場聖「蛋」派對部屋，+WOO嘉湖聖「蛋」滋味廚房及置富都會懶洋洋聖「蛋」睡房。除了3.5米高的梳乎蛋充氣裝置公仔，場內更放滿不同放大版食物；商場更推出限定版gudetama環保袋連立體造型匙扣及gudetama珪藻土吸水地墊，消費滿指定金額便有機會換領回家，陪你慶祝聖誕！

而由即日至12月27日，於+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈即日累積消費滿$200或以上，即可換領抽獎券1張，Fortune+會員更可額外換領多1張抽獎券，有機會贏取豐富獎品包括iPhone 12 Pro 512GB，絕對不能錯過！

◆INFO

置富Malls‧gudetama 梳乎聖「蛋」派對

日期︰即日至2021年1月6日

時間︰中午12:00至晚上8:00

地點︰馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會

查詢︰2169 0928

■送 gudetama 梳乎蛋環保袋

置富Malls送出置富Malls x gudetama梳乎蛋環保袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月8日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]