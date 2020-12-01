親子筆陣．玩創校長：趁聖誕教導孩子正確消費觀

【明報專訊】每年的12月，當一家大小在璀璨的聖誕燈飾下享受天倫，在夢幻繽紛的佈置下，期待着聖誕節的來臨時，另一邊廂，各大商場及店戶亦出盡渾身解數，力谷聖誕銷情，不斷鼓勵大家購買禮物，給身邊人傳遞愛意。或許你也正在煩惱為孩子選購什麼聖誕禮物，這亦是給予我們作為父母或師長一個好機會，趁機教導小朋友正確的消費價值觀，那就是將要購買的，究竟是「需要」，還是「想要」。

是「需要」還是「想要」

「需要」購買的物品，明顯是我們的日常必需品，可能是替換一些更好質素，或更具效能的產品。家長為子女選購這類物品時，不妨向他們解釋購買的原因，以及教導孩子先在網上比較相同功能及性質的產品，讓他們從小明白到，廣告只能作資訊參考，在決定前，必須作「性價比」， 因為產品定價往往與品牌或廣告代言人掛鈎，所以不一定高價格就是好品質，有時低價格也買到好的產品，要當一個精明消費者。

玩具店是孩子的王國，但每次經過，不難發現，總有一兩個擦着紅眼睛的小朋友在扭買玩具。父母要處理這類情况，便要教導孩子分辨「想要」和「需要」。「想要」的東西，不一定是「需要」的東西。有時是因為個人的興趣或喜好，甚至乎是因為滿足心靈的需要，明明已有足夠的，但想要更多。這裏不是否定給孩子購買一些「想要」的玩具或產品，而是希望孩子可學習適當的期望管理。

冷靜3天 通過努力換取

當孩子提出「想要」的東西，家長不一定要即時滿足他們，反倒過來讓孩子先解釋為什麼想要這樣的產品。最好的方法，就是讓孩子先冷靜3天，就像現在坊間美容公司提出的「冷靜期」一樣（媽媽們一定知道），3天之後孩子仍然想要的話，父母可以給予孩子一些任務清單，如做好功課、自己檢查書包、考試或測驗成績很好、主動做家務等，讓孩子為得到自己想要的東西而努力，灌輸儲蓄的概念，讓他們明白到「想要」的東西，是要通過自身的努力，用儲蓄來換取的。

向有需要的人共享資源

上述兩點，或許很多父母已經做到，在此我想提出一個更加高尚的價值觀，就是向有需要的人分享自己的有餘。我認為家長應讓孩子從小就明白到，今天他所擁有的，是上天給予的祝福；當你擁有充足時，其實可撥出一部分，向有需要的人共享資源。

父母可協助小孩建立習慣，在每年聖誕節也撥出儲蓄的一部分，為曾經幫助過他、關心過他的人表達一點心意，又或是捐助社福機構，幫助有需要的人。雖然孩子能送上的金錢不多， 但如果能把這個價值觀帶給下一代，我們的社會將變得更加美好。

最後，聖誕節來了，媽媽們也不要忘記為丈夫們獻上一點心意，可以考慮送一部PS5 router給辛勞的爸爸們，因這是他們上網「需要」的。（寫給我太太的，有同感的爸爸們也可以分享本文章）

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第322期]