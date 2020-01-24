辣媽CEO：不做長憂九十九父母

【明報專訊】最近全球新冠疫情愈來愈嚴重，接二連三有子女在英國讀書的父母，就子女應不應該回港問我意見。然而意向兩走極端，有些是要求子女回港，有些是堅持拒絕讓子女回港。不過殊途同歸，出發點都是擔心子女的安全，都是為了子女好！

問得我這個問題的，肯定不是中小學生的家長，因為那些家長擁有決定權，根本就不需要問子女意見；如果子女已經是大學生，是超過18歲的成人，都還沒有足夠的智力能力去為自己的安全籌謀做打算的話，根本連送出去英國讀書都不應該。父母既然放得手讓子女去外國讀書，就要放得手讓子女堅強獨立地生活，除了自己照顧自己，還有更重要的，是危機處理和問題解決的能力。

母親責任非為成年兒子做決定

之前在專欄中，分享過我在英國讀書的兒子小T，由年初病毒開始肆虐，當機立斷買機票於3月初回港，到暑假過後疫情未見紓緩，權衡輕重，決定休學一年，看看明年疫情狀况如何再作打算。回港還是休學，兩個決定對一個20歲的年輕人來說，都不是容易選擇。雖然我是一個極有主見的人，但作為母親，責任不是為已經成年的兒子做決定，而是坦白講出我的意見看法，分析利弊，最終無論小T作的是什麼決定，我都尊重支持。

仔大仔世界，他們身處的世界，是我們以前根本想像不來的。科技資訊發達，我們做父母的，絕對要與時並進，今日的年輕人個個醒目，他們懂得的比我們懂得的絕對不會少，缺乏的只是人生及社會經驗。父母愛護子女無微不至，本來是好事，但過分緊張，即使子女長大成人，做了父母依然把子女當作BB看待，樣樣事事都要插手都要過問都要管，影響自己家庭關係之餘，更加會影響甚至破壞子女的婚姻和他們與家庭的關係。

父母認清責任 做個不讓子女擔心的母親

養兒一百歲，長憂九十九，這句話本來就有很大的問題！撫養子女讀完大學責任而已，根本沒有必要，更加沒可能一直撫養到一百歲。子女最需要的是父母的支持和信任，父母們一定要清楚自己的責任和崗位，做子女最強大的最有力的後盾，而不是成為他們成長前進的阻力和障礙。子女父母都不是對方的附屬品或主宰，不同年齡，不同的人生階段，各司各職，各有精彩，每個人都有選擇自己的人生方向和自由。

反過來，我是立定決心，做不要兒女憂心、擔心的母親，好讓他們無後顧之憂，放心隨心安心追隨自己的夢想，為理想奮鬥。真的為子女好的話，就好好保重身體，待子女長大放低包袱之後，重獲自由和老友們遊山玩水，有錢去歐洲，無錢去長洲，一樂也！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]