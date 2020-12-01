論盡教育：點解新校長要炒舊人

【明報專訊】最近有兩間學校見報，一間是仁濟醫院趙曾學韞小學，一間是玫瑰崗學校。兩間學校都是換了校長後引出新聞——趙曾學韞小學出現教師逃亡潮，超過三分之二人離職，校務處只剩兩名職員；玫瑰崗學校以財困為由炒了十多名教師。一口氣炒十幾人，唔通想摺埋間學校？至於趙曾學韞則是資助小學，肯定與財政無關。

以陰謀論出發，人人都會諗「一朝天子一朝臣」。王師奶唔想憑空揣測，雖然有這樣的想法一啲唔奇，也可說是職場慣見現象。能夠獲擢升為校長，一定經歷過一段時間教師生涯，也一定捱過粵語片苦命媳婦白燕的苦楚，一朝升格做家姑，報仇咁報，比黃曼梨更黃曼梨。做得教師，甚至是一校之長，無理由咁「盲塞」，用洗太平地嘅手法去管理一間學校。唉！自己坐轎都想啲轎夫抬得安安穩穩，無理由搞到啲轎夫夜晚無覺好瞓，日頭腳浮浮，成日驚畀你照肺，輕則病患抑鬱，重則死畀你睇。

法團校董會漏洞仍存在

王師奶在本欄寫過一篇「甚具遠見」的鴻文〈炒了羅婉儀後……〉：「王師奶不是一個悲觀者，知道香港有很多誠摯熱愛教育的校長，但也不否認仍有很多『羅婉儀』。林麗棠老師的死令全港教師有兔死狐悲之哀，羅婉儀的被撤職也許亦令不少校長有短暫的警惕。然而，警惕並不等於歪風消滅。」小婦人話自己不是悲觀者，無非是夜行吹口哨，壓驚而已。讀者諸君，請留意小婦人「短暫的警惕」內短暫這兩個字的含義，其實有不少未浮上水面的「羅婉儀」，在全港為數過千學校潛緊水，唔信問吓你教緊書的親朋戚友，便知王師奶唔係亂噏。

報道又指，有人投訴趙曾學韞小學的校長獨力推翻教師們的選書結果，校方則回應校長沒有參與其中。究竟誰是誰非難以知曉。然而一下子走三分之二教師，文員只剩兩人，校董會不覺得奇怪？他們有責任了解，也有責任處理。讓局面發展到這地步，誰之過？是校長弄權？是只受訓幾個小時的校監矇查查？一言以蔽之，是所謂法團校董會制度的漏洞。楊局長，是大刀闊斧修正的時候了，仁濟的董之英、浸信會的呂明才、東華三院的李東海，更遠的興德都是實例。

炒人風波 校長停職受查

玫瑰崗學校曾是家長趨之若鶩的名校，今時今日，直資學校兼有公帑津貼和私校自由，純私校根本無得揮。疫情下，幼稚園生和小學生好似馬匹唞暑，日日孵在家中。不少學生退學，學校收入減少，節流最方便是縮減人手，但一口氣炒了十多人，確實操之過急。學生哭哭啼啼，家長出面聲援教師，神父理事會向各界道歉，校長停職接受調查。王師奶好留意該校校監發出的通告，重申幼稚園及小學部承受沉重財政壓力，相信是炒人的最大原因。

王師奶想向新校長們溫馨提示，高壓手段不是良好的管理方法，應用誠懇、融洽、包容的態度爭取支持，舊人中間或有一兩頭專搞破壞的「攔路虎」，那只是少數。當大部分教師都知道你的好意，「攔路虎」都要讓路。一個新校長絕對需要有胸襟、有氣量。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第322期]