名人親子：楊張新悅疫境身教 佳節與女兒種善因

兩年前一家六口歡樂地迎接聖誕，今年也如以往一樣，不同的只是沒有了聖誕樹，但楊張新悅說女兒正計劃以木架，搭建另一種富有聖誕氣氛的擺設。（楊張新悅facebook圖片）

【明報專訊】一場疫情拉遠了人與人之間實際活動的距離，但沒有阻礙我們對別人的關懷和連繫。每年聖誕，我們都會為至愛親朋送上祝福，即使今年我們未必能像往年一樣，面對面說聲聖誕快樂，但在這個彰顯愛與關懷的日子，4孩之母楊張新悅今年就教大家做「聖誕老人」，在這個艱難的時刻，為有需要的小朋友帶來節日溫暖。

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩，另部分相片攝於疫情前）

文︰顏燕雯

育有4個女兒的楊張新悅（Nicola），每年聖誕，家中都非常熱鬧，因為一家人會佈置聖誕樹、準備禮物，又或者到外地旅遊。可是今年全球多個地區封關，加上學校暫停面授課堂，為小朋友籌備的聖誕派對也許要泡湯了。對她和女兒們來說，今年聖誕，是否跟往年不一樣？

今年不買聖誕樹 省錢助人

「與以往最大分別，是今年我們家裏不再放聖誕樹了。當然我知道女兒們心底還是很渴望，但一來我不想在大家面對困難的時刻，仍花千多元購買不必要的聖誕樹；二來我更想藉此讓她們明白有些東西不是永遠都可以擁有，不如留起這些錢，去幫助有需要的人。」

Nicola不諱言，這套教女法可能只是她一廂情願，女兒未必認同；但作為媽媽，只想在女兒長大前，給她們一個自己認為合適的成長環境。她會教女兒環保、節儉、關懷別人，姊妹間要和睦相處，「我不希望以說教形式整日嘮嘮叨叨，而是讓她們自願參與其中，親身感受」。

培養女兒環保、節儉、關懷

好像她最近受慈善團體的邀請，教大家設計聖誕禮物盒及揀選禮物，事前她也邀請女兒們一同參與，因為Nicola覺得要孩子做善事不能硬來，也不能勉強，最好是她們自願付出。

「這個計劃是要我們分享，付出$250為有需要的本地兒童購買禮物。我問了女兒們是否想參與，得到答允後，我便決定贊助她們一半金錢。我覺得這個概念很好，因為她們每逢聖誕都會告訴我想要什麼禮物，但這次反過來是要想想送什麼給別人，而不是自己想要什麼。記得有一次女兒跟我說，如果東西給了別人，自己就沒有了！但我會告訴她，你是把種子給了別人，他日你得回來的，可能不止是種子，甚至還有花和果實呢！」Nicola說。

工作就是Me Time

現今女性着重Me Time，即使當了媽媽，也要保留私人時間，讓生活得到平衡。Nicola帶着4個孩子，要有Me Time的確比別人難，不過在訪問中，她表示已享受着自由時間。「我很喜歡工作，腦袋總是不願停下來，所以你仍會見到我做一些關於慈善或環保工作。有朋友問，你要湊女，為何還常常出來接受訪問？其實我活到這年紀，有機會打扮一下、拍些靚靚照片，與別人分享自己理念，是一件很美好的事。哪管我的話只影響到看過這篇報道的10%讀者，但多10%的人做好事，我已經很滿足。」

[Happy PaMa 教得樂 第323期]