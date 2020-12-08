家家有禮：巨大聖誕老人 陪你鬼馬合照

【明報專訊】超巨型聖誕老人近年現身不同國家，與世界各地市民共度佳節。而今個冬日，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）將巨大聖誕老人帶到香港，為大家帶來一場最「巨」氣氛的「大人國的5G聖誕派對」，大家可擺出各種趣怪表情，與卡在煙囪中的巨大聖誕老人鬼馬合照！

疫情期間當然要好好注意衛生，回家後妥善安放好衣物，也要替電話等日常用品勤消毒。MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY當然為大家準備妥當！只要於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領多功能無線充電UV消毒器或聖誕衣物籃，既貼心又實用。

◆INFO

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY

「大人國的5G聖誕派對」

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）L1天幕廣場

查詢：3194 3200（MCP CENTRAL）

■送無線充電UV消毒器

MCP新都城中心送出多功能無線充電UV消毒器予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月11日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「大人國的5G聖誕派對」內有哪位巨型的人物？

[Happy PaMa 教得樂 第323期]