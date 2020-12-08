家家有禮：聖誕賞「名畫」尋找Hello Kitty

【明報專訊】今年聖誕未能遠赴歐洲旅行，卻又想來一趟文藝探索之旅？適逢Sanrio慶祝60周年，大家不如到馬鞍山MOSTown新港城中心，參觀「MOSTown×Sanrio characters Christmas Galleria」，感受非一般的藝術氣質！

Sanrio大熱角色如Hello Kitty、Pompompurin、Little Twin Stars等，融入藝術作品之中，場內更有多個模仿雕像造型的Sanrio characters伴你暢遊。走進「大師名畫藝廊」展區，一幅幅經典畫作盡現眼前，大家只要細意欣賞，便能發現無盡驚喜：戴上Hello Kitty珠寶的《蒙羅麗莎》，又或者看到Dear Daniel和Hello Kitty靜靜隱藏於作品《春天》及《夏天》中，大考各位眼界尋找他們的蹤影。此外，顧客於場內消費滿指定金額，可換領不同款式的限量版Sanrio characters主題精品，不妨儲齊一套作為這次遊歷的最佳手信，細嘗藝術盛宴。

◆INFO

MOSTown×Sanrio characters Christmas Galleria

日期：即日至2021年1月17日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢：2643 9110

■送「隆河上的星夜」餐巾、「芭蕾舞課」餐墊

MOSTown新港城中心送出「隆河上的星夜」餐巾及「芭蕾舞課」餐墊予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2、3）

有興趣的讀者請於12月11日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出其中一個於「MOSTown×Sanrio characters Christmas Galleria」融入藝術作品的Sanrio角色。

整理：顏燕雯

註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第323期]