家家有禮：與角落小夥伴開甜點派對

【明報專訊】日本人氣卡通Sumikkogurashi《角落小夥伴》，令無數小朋友瘋狂，他們在今個聖誕現身屯門市廣場，與全港大小朋友開甜點派對！場內設有3大主題打卡區，包括「可愛草莓咖啡店」、「甜蜜雪糕花園」及「幸福聖誕角落」，多個可愛造型的角落小夥伴化身成為立體裝置，大小朋友見到都會心心眼！

現場還有角落小夥伴聖誕期間限定店，不少精品更由日本直送。首次面世的角落小夥伴「粒粒」迷你公仔玻璃樽，更於屯門市廣場獨家首賣，粉絲萬勿錯過。而S+REWARDS會員亦可用點數換領全港獨家的角落小夥伴廚房用品，令這個聖誕更開心！

◆INFO

屯門市廣場×Sumikkogurashi角落小夥伴「Sweet Christmas Studio」

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

查詢：2450 7782

■送角落小夥伴餐盤

屯門市廣場送出角落小夥伴可愛餐盤予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月15日，送禮詳情看另文。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]