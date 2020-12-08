家家有禮：Peppa Pig陪你坐鹿車度佳節

【明報專訊】風靡全球的Peppa Pig陪伴無數小朋友快樂成長，今個冬日，Peppa家人及朋友換上全新冬日造型，於荷里活廣場「Peppa Pig聖誕嘉年華」與大家把臂暢遊。歡樂場景包括於華麗劇場上演溫暖聖誕故事、攜手佈置5米高Peppa Pig炫亮聖誕樹、坐上夢想號馴鹿車衝上雲霄展開夢幻旅程，以及與可愛角色於禮物派對站挑選聖誕禮物，留下難忘回憶！

想聖誕節收穫更豐富？只需安在家中，於手機上參與活動限定小遊戲，眼明手快過關即有機會兌換禮品。VIC會員更可憑積分換領一系列獨家Peppa Pig精品，一擁心愛角色回家歡度佳節！

◆INFO

荷里活廣場「Peppa Pig 聖誕嘉年華」

日期：即日至2021年1月3日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓 明星廣場

查詢：2118 8811

■送Peppa Pig Tote Bag、坐枱月曆

荷里活廣場送出Peppa Pig Tote Bag及Peppa Pig 2021年坐枱月曆予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2、3）

截止日期：12月15日，送禮詳情看另文。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]