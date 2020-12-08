親子筆陣．小學雞媽媽：青春期那場荷爾蒙大風暴

【明報專訊】雖然自己號稱永遠甩轆的「小學雞媽媽」，但家中兩小早就悄悄長成少男少女了。青春期那場荷爾蒙大龍鳳，即使自己青春過、看過書、訪問過醫生和心理學家、聽過其他爸媽的分享，身處其中，還是感到被悶棍打了一身。

如今難關過半（主觀願望啦），加上友人的無私分享，總算理出少少「中期報告」。寫在這裏，如果因而被孩子白眼、吐槽、擺臭臉、壯烈犧牲，也算是對家長群體的鞠躬盡瘁了……

應對黑臉神五大要訣

1. 請努力回憶自己青春期（有日記的話請重讀），記得愈清楚，愈有效提升抗黑臉能力，也許還會反過來感恩爹娘和孩子呢。前者曾經大大的委屈了，後者比起自己小時候，其實算不上什麼。

2. 對孩子的生活要求，倘若說了100次都沒用，不必懷疑，就是沒用啦。「日哦夜哦」用來唬唬小學雞還可，用來應對青少年卻是自掘墳墓，惹來不合比例的強力反撲。所以提醒的話要儉用，留來抓住大是大非。對於那些不會把孩子養成壞人的惱人習慣，如書桌亂糟糟、襪子沒放好等，必要時請用絕招——「眼不見為淨」。

3. 不久前才要睡前親親的小情人，突然變得好陌生，上一秒跟朋友網上相見歡，下一秒面對爸媽立即換上撲克臉。同樣，不必懷疑，孩子真的在針對你，卻未必是針對你這個人，而是作為父母的身分。據說青春期也是破與立的階段，只有從孩童身分破繭而出，才能建立屬於自己的獨立認知。幸也不幸，我們會自動成為他們練習掙脫的對象。學習平等相處，看看能否也當上孩子的朋友，才是華麗轉身。

4. 青春期在變與未變之間，不穩定是常態。譬如，上午是黑臉魔王，呼氣稍大都怕惹怒；中午變小刺蝟，在家塞耳機，在外跟家人保持3個車位（不是身位啊）的距離。如履薄冰捱了一整天，心都累了，可是到晚上，孩子變回從前那個親愛的小傻蛋，興高采烈拉着你說傻話。「既來之，則安之」，但我比較貪心，除了「安之」，還會趁着孩子不討厭爸媽的時候，爭取機會來個抱抱，儲電應付下一個循環的冰河時期。

5. 在荷爾蒙風暴中，青春期孩子內心戲之激烈，不足為外人道；當爸媽的，更要穩住情緒，需要時成為孩子的靠山，不需要時要多低調便多低調。然而，無論多低調，供給的愛不能少也不能斷——誰說黑臉神和小刺蝟不需要愛？

趁早把愛存入「親子存摺」

如果你的孩子離青春期還有一段長路，恭喜，你還有時間把愛存入「親子存摺」，好好經歷彼此關係。現在的我，自覺天天提取從前存下的親子資本，戰戰兢兢希望捱得過。要是成功，一定回來結案陳辭，但在這之前，第二個孩子的青春期也快殺到了……

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]