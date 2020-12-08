半職爸爸：有些東西不需要「五雷轟頂」

【明報專訊】可能有很多人認為，世上有很多東西都可以透過宣誓解決；就好像有人以為，世上有很多東西都可以透過隨心所欲的懲罰解決一樣。

跟孩子相處，我發現，解決許多衝突的最有效方式，不是透過從上而下的罰則，而是透過具備同理心的明白語言。譬如說，孩子哭鬧，有時打罵都無法制止，甚至只能火上加油，讓情况惡化。但只要家長平靜地說出，明白孩子想要得到什麼、為什麼想要得到那件東西時，孩子哭鬧就會稍止。如果家長能明白表示自己的心情和處境，說出得到那件東西的條件，或者為何現在不能得到那件東西，只要孩子聽起明白，覺得合情合理，而家長平時也不是只會哄騙且言而無信，事情就可以更好地解決。

愈兇內心愈虛怯

「不許哭鬧」還是「我知道雪糕很好吃，你很想吃雪糕」，哪句更能讓孩子聽進去，有經驗的家長一定知道。同樣不給孩子馬上吃雪糕，後者的說法更能平息事件。如果講道理或用合情合理的方式就能解決問題，為何有些家長還是習慣嚴詞恐嚇孩子？

第一是家長沒有受過這方面的教育，恐嚇是他們唯一知道的方法；第二是家長被自己壞情緒影響了判斷力；第三是家長明明知道孩子要的東西很合理，但基於各種原因不想給孩子，所以內心虛怯，因缺乏安全感而以恫嚇作為掩飾的伎倆。姑勿論孩子想要的是合理還是不合理，大人無法把道理說清而只能用道理以外的方法威脅孩子，大人本身的無理倒是顯而易見的。

宣誓的意義

如果在日常生活中，孩子感受不到父母的照顧（身體和心靈），無法愛上父母，那麼父母強迫子女宣誓愛自己，不是很可笑嗎？如果孩子入讀幼稚園，要宣誓效忠幼稚園校長，只要校長以後覺得孩子「有違此誓」即可驅之出校，不是很駭人聽聞嗎？如果入職一間公司，要宣誓永遠效忠，那麼，現代社會明確的僱傭關係和相關法規，就會淪為地下幫會的暗箱操作。

宣誓在人類歷史上遠早於成文法律，誓詞最後通常附有「違此誓者，天打雷劈」等確實後果。誓詞雖然說得確實，但是應用誓詞的地方恰恰是那些無法確實驗證的處境，例如飄渺的愛情、充滿被出賣陰霾的黑幫，以至查證費時而對另一方損失輕微的事項。如果事關重大，則法規和合約必重於口頭宣誓，如市民買賣樓宇、企業併購，皆訂合約，而不建基於雙方指天發誓。如果事關常理，也不會宣誓，例如父母不會宣誓愛子女，子女不會宣誓愛父母。 在常理和已有法規的地方強行加上宣誓，對我這樣一個家長來說，就好像要孩子宣誓「永遠做好功課，否則三刀六洞，五雷轟頂，死無全屍」一樣，只能叫人感受到一股寒意。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]