【明報專訊】盧生盧太育有一子一女，女兒已出國升學，夫婦現在是寄養家庭，照顧3名分別8、13及15歲的寄養兒童。他們很重視家庭生活，每周末也一起踏單車，享受家庭活動。對外人來說，一家六口浩浩蕩蕩出遊，還以為他們是子女眾多的一個大家庭。對盧生盧太來說，雖然和3個寄養兒童沒有血緣關係，但都視如己出，用愛和耐心去培育每一個孩子，就像真正家人一樣。

自小感受愛 才懂付出愛

3個寄養兒童都來自不一的背景，各有各的故事，因着姨姨叔叔的愛，他們都感受到家庭溫暖。因為有這強大的支柱做後盾，孩子才有能力面對生活上的種種挑戰。當他們自小感到被愛，長大後便懂得去愛別人，這份幸福才能傳承下去。

很多時和寄養家庭傾談，經常都聽到他們說，把家庭的愛分享出去也是一種幸福。的確，有能力幫助社會上不幸的一群，把自己家庭的幸福伸延到有需要的兒童身上，是一種福氣，亦是一種身教，讓子女也學習到「幸福不是必然」，要珍惜所擁有的及幫助有需要的人，共享幸福。父母作一個好榜樣，可讓這份愛延續至下一代，有些子女成長建立家庭後，也成為寄養家庭呢！

一家投入服務更團結

當然要照顧來自其他家庭的兒童不是容易的事，家庭幸福也不等於生活無風無浪。當遇到困難時，家庭成員互相配合，例如姨姨主力照顧、哥哥姐姐教功課、叔叔協助管教和接送上學等。一家人因為投入服務而變得更團結、更多共通話題，促進了成員之間的連繫。團結的力量就是來自家庭紮實的關係基礎及濃濃的愛，互相支援令到姨姨壓力減低，面對困難也毋懼風雨。

施比受更有福

常言道：「助人為快樂之本」、「施比受更有福」，很多寄養家庭也秉持一個信念，就是生命的意義在於付出、在於施予，而不是接受。當見到寄養兒童健康快樂地成長，這就是他們的回報。所以快樂就是一家人一起努力幫助有需要的兒童，團結了家人之餘也帶來幸福感，亦發揮了家庭作為社會的一項資源，何樂而不為呢？

文：余嘉慧（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第323期]