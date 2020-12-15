聖誕大餐：海景餐廳 親子甜蜜約會 打開寶匣 細嘗節日下午茶

想趁佳節淺嘗一杯的媽媽們，可以加$68（另收加一）將餐飲升級至聖誕特調雞尾酒，4款聖誕特調雞尾酒色彩繽紛，酒味最濃的要數以伏特加酒作基底，加入椰子酒及牛奶，配合香橙干邑甜酒的「魔法舞會」（圖左）。（單售：每杯$98，另收加一)（蘇智鑫攝）

聖誕節和媽媽撐枱腳吃下午茶，還可欣賞美景，不失為一個特別又浪漫的好節目！（蘇智鑫攝）

【明報專訊】限聚令未解封，小朋友最期待的一年一度聖誕大餐會否落空？作為父母，當然不想讓寶貝失望，除了計劃外賣聖誕套餐回家慶祝，不如也藉此機會與他們一對一撐枱腳，來一個浪漫二人盛宴，過一個不一樣但同樣溫馨的佳節！（註：因應防疫措施，店舖開放時間及營業資料以官方公布為準）

文：顏燕雯

小模特兒：Matilda Mak、Hiko Wong

時下流行的英式下午茶並非閨密或情侶的專利，親子二人同行一樣歡樂滿分！裝潢恍如玻璃屋的法式海景餐廳The French Window推出以歐洲聖誕市集為主題的下午茶，最適合媽媽和囡囡共享，一邊在摩天輪旁吃個小鬆餅，喝杯檸檬茶，一邊欣賞中環碼頭一帶景色，齊齊當淑女！

糖霜作白雪

點綴薑餅屋

這個「聖誕市集」下午茶雖然並非傳統三層架的設計，但它就如一個首飾匣，上層還鋪滿以糖霜製成的白雪，非常有聖誕氣氛。甜點對小朋友來說當然是主菜，4款造型可愛的甜點：薑餅人聖誕鐘、綠茶布朗尼聖誕樹、紅酒煮梨及蘋果金寶，全部造型都很特別，當然要讓相機先吃！不過最令小朋友「bling bling眼」的，自然是屹立在匣子中央的牛油曲奇薑餅屋，要把它整個吃掉也不易呢！

鴨肝醬金寶多士

好食到「encore」

打開匣子的抽屜，再試試5款特色鹹點，包括龍蝦沙律小酥餅、法式大蒜醬蟹餅、野菌松露多士、煙三文魚菠菜蛋批及經典火腿芝士三文治，細心看看，野菌松露多士原來設計成聖誕花圈的模樣！此外，別忘記一嘗配搭清新的檸檬橙香果醬英式鬆餅和鴨肝醬金寶多士。別以為小朋友不懂「食好嘢」，試過香濃的鴨肝醬後他們都豎起拇指讚好，還問可否「encore」呢？

■INFO

聖誕市集主題周末下午茶

供應日期：即日至2021年1月3日，逢周四至日及公眾假期下午茶時段，下午3:00至5:30

價錢：$628/兩位用，另收加一，須預訂

地址：中環國際金融中心商場3樓3101店The French Window

查詢：2393 3812

[Happy PaMa 教得樂 第324期]