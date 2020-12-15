入離島歎大餐 廚師即席上碟

聖誕布甸新地，除了有雲呢拿雪糕、布冧、朱古力碎和果仁外，最搶眼的要數上面那片雪花造型朱古力，漂亮得讓人不忍心咬下去呢！（單點：$80）（黃志東攝）

若不選擇吃大餐，也可來到餐廳戶外露天區，點一客小吃或者飲品，校啱時間，和媽媽一同欣賞日落，夠晒chill。（黃志東攝）

套餐每款主食均包時令配菜如：薯仔、小紅蘿蔔、南瓜等，加上機場及港珠澳大橋一帶的景色「伴碟」，確實令人非常滿足！（黃志東攝）

【明報專訊】今個聖誕雖然不能出埠旅遊，但能夠在全新酒店頂樓餐廳中享受聖誕大餐，兼可邊吃美食，邊欣賞飛機升降的美景，對小朋友來說，也是一個值得引頸以待的聖誕節目！一於走進大嶼山，啟動旅行模式！

無敵海景 賞港珠澳大橋景色

香港東涌世茂喜來登酒店剛於12月初開幕，裏面設有4間餐廳，今次推介大家到19樓頂層的Sunset Grill（海岸扒房），環境絕對有瞄頭，一排偌大落地玻璃，幾乎讓在座的每個客人都可欣賞到機場及港珠澳大橋一帶景色，不但能看到海上貨船行駛，更可看到飛機升降，戶外露天區享用小食飲品時更可看到纜車來往，小朋友確實開心。

餐廳主要供應牛扒及海鮮等美食，設有半開放式廚房，除了單點生蠔、各式沙律前菜、炭燒牛肉、特色甜品等美食，聖誕期間更特別推出節慶套餐，主食包括烤美國牛肋排、聖誕烤火雞、蜜糖烤火腿，全部由廚師手推餐車來到客人前，即席上碟，大小朋友可按喜好選擇薯仔、小紅蘿蔔、抱子甘藍配煙肉、南瓜等配菜和醬汁，而套餐更包自助海鮮吧及甜品，以聖誕大餐來說的確是非常超值！

■INFO

節慶套餐

供應日期：12月24至26日 中午12:00至下午2:30

價錢：成人$590/位，3至12歲小童$290/位，另加一

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓Sunset Grill

查詢：2535 0025

[Happy PaMa 教得樂 第324期]