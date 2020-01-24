本周FOCUS．採訪手記：「網紅」教師背後的擔憂

【明報專訊】最近常看到「疫情新常態」一詞，新冠病毒疫情下，我們的生活起了不少變化，在職人士面對Work From Home，教師則要Teach From Home，學生也要習慣Learn From Home。

憂網課令學生跟不上進度

經過數月來的「訓練」，很多學校在這次暫停面授課的課堂編排、網絡連結、學生私隱、功課安排及課堂秩序控制都改善不少，教師也漸漸掌握網上教學的技巧，會利用各種互動方式使學生盡可能投入學習。這點不得不向教師們鼓掌，別以為他們在鏡頭前講書很輕鬆，記者有不少教師朋友都笑說自己變身「網紅主播」，但「鏡頭後」心裏其實不住擔心網課令學生跟不上進度，此外還要顧及上不到網課的學生而準備多倍教材，又要應付學生呈交功課遇到的問題，壓力比以往大得多，幾乎失眠！

為孩子擁有自學能力鼓掌

至於家長，大家又有沒有覺得停課期間突然了解自己小朋友更多？你有機會看到他們上課時是否投入，會否主動？會東張西望嗎？還有，教師喜歡叫他回答問題嗎？也許，他是班裏的風頭躉還是隱形人，家長也可從觀察中得知一二。最重要的，可能你會察覺到孩子的電腦技能比我們還要好，三兩下手勢找到課堂連結、內聯網電郵、上傳功課按鈕等等，在給予教師鼓勵的同時，也別忘了為孩子擁有自學自立能力而鼓掌。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第324期]