本周FOCUS．採訪手記：「網紅」教師背後的擔憂

【明報專訊】最近常看到「疫情新常態」一詞,新冠病毒疫情下,我們的生活起了不少變化,在職人士面對Work From Home,教師則要Teach From Home,學生也要習慣Learn From Home。

憂網課令學生跟不上進度

經過數月來的「訓練」,很多學校在這次暫停面授課的課堂編排、網絡連結、學生私隱、功課安排及課堂秩序控制都改善不少,教師也漸漸掌握網上教學的技巧,會利用各種互動方式使學生盡可能投入學習。這點不得不向教師們鼓掌,別以為他們在鏡頭前講書很輕鬆,記者有不少教師朋友都笑說自己變身「網紅主播」,但「鏡頭後」心裏其實不住擔心網課令學生跟不上進度,此外還要顧及上不到網課的學生而準備多倍教材,又要應付學生呈交功課遇到的問題,壓力比以往大得多,幾乎失眠!

為孩子擁有自學能力鼓掌

至於家長,大家又有沒有覺得停課期間突然了解自己小朋友更多?你有機會看到他們上課時是否投入,會否主動?會東張西望嗎?還有,教師喜歡叫他回答問題嗎?也許,他是班裏的風頭躉還是隱形人,家長也可從觀察中得知一二。最重要的,可能你會察覺到孩子的電腦技能比我們還要好,三兩下手勢找到課堂連結、內聯網電郵、上傳功課按鈕等等,在給予教師鼓勵的同時,也別忘了為孩子擁有自學自立能力而鼓掌。

文:顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第324期]