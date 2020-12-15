家家有禮：五折買購物現金券

【明報專訊】想買別出心裁的禮物來慶祝聖誕及新年，有什麼比安坐家中就能獲得購物優惠更好？陽光房地產基金旗下的MCPOne新都城中心一期商場及SSC上水中心購物商場，今次帶來着數驚喜，透過全新獎賞優惠網站eShop@Sunlight，推出一系列品牌商戶和特色小店的電子現金券逾10,800張，以五折或七折優惠價發售。大家只要網上購買電子現金券，即可獲折扣優惠，之後再到商場內使用。使用電子現金券沒有指定消費金額門檻，亦可與商戶其他優惠同時使用，享折上折優惠。

此外，一眾雪人紳士淑女亦已來到兩間商場與大家打招呼；別忘記明年1月3日前，逢周五、六、日及公眾假期在商場消費滿指定金額，參加「聖誕樹迷宮遊戲」，完成指定任務便有機會獲得節日限定別注版牛奶盒加濕器，一於帶回家度聖誕。

◆INFO

陽光房地產基金獎賞優惠網站

eShop@Sunlight

參與商場︰SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期商場商戶

網址︰eshop.sunlightreit.com

■送節日限定別注版牛奶盒加濕器

陽光房地產基金送出節日限定別注版牛奶盒加濕器予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月17日（本周四）晚上23:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：eShop@Sunlight的網址是什麼？

註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第324期]