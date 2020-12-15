【明報專訊】東薈城名店倉搖身一變，成為童話中的森林秘境，7個親親小精靈身兼嚮導，帶大家展開聖誕親親之旅！身穿繽紛聖誕服飾、面帶可愛紅唇的小精靈，發揮活潑本色，漫遊於商場2樓中庭廣場中以「森」綠原木格調與夢幻粉色拼湊而成的浪漫童話世界。你可以在6米高的聖誕樹屋裏，與小精靈們一起準備聖誕禮物，登上鹿車與小精靈派送心思禮物，與摯愛共賞「親親聖誕樹」，並以手代吻為巨型愛心亮燈，為大家送上暖意。

此外，東薈城名店倉已推出全新CLUB CG會員計劃，於場內指定商戶以電子貨幣消費滿$2000，即可登記成為會員。而即日起至12月27日期間，於場內指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，更可換領豐富聖誕禮遇，包括聖誕親親網上工作坊DIY材料包，過一個滿載而歸的節日。

◆INFO

「親親聖誕森林」裝置

日期︰即日至2021年1月3日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰東涌東薈城 名店倉2樓

查詢︰2109 2933

■送Pizza Express餐飲券及聖誕蝕刻玻璃樽燈

東薈城名店倉送出Pizza Express $200餐飲券及浪漫聖誕蝕刻玻璃樽燈予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月17日（本周四）晚上23:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「親親聖誕森林」裝置有多少個親親小精靈？

[Happy PaMa 教得樂 第324期]