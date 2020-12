家家有禮：大泥Nina療癒系家品添暖意

next

【明報專訊】很快又到聖誕佳節,荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus貫徹作為各地插畫繪本藝術家作交流平台的理念,邀請了首次在港開展覽的意大利簡約系藝術家Eloise Morandi Nash,帶同筆下的Nina And Other Little Things,與香港治癒心靈系插畫師大泥聯手帶來「聖誕意味港遊」。專為是次活動而設的荃灣期間限定店,售賣過百款獨家聯乘或獨立產品,讓大家將聖誕暖意帶回家。

現在留在家中的時間多了,不如添置各式有趣的療癒系家品,為今個冬日增添暖意。活動期間只要即日以電子消費滿指定金額,連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根,即有機會換領Nina And Other Little Things聯乘大泥的療癒系掛牆袋,鮮紅配搭純白,簡單奪目,並印上Nina、大泥白熊及其他聖誕圖案,簡約清新亦不失佳節氣息。

◆INFO

Nina×大泥掛牆收納袋換領詳情

換領日期︰即日至2021年1月3日

換領時間︰中午12:00至晚上10:00

換領地點︰荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus 禮賓部

詳情︰www.facebook.com/Kolourhk

■送掛牆收納袋

荃灣千色匯及元朗千色匯送出掛牆收納袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個,每人可獲禮品一份。(圖2)

截止日期:12月22日,送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第324期]