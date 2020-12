喜閱愛麗絲：製作個人化的講故事舞台

next

【明報專訊】在閱讀圖書後,有些孩子可能不想以文字或繪圖來表達情感,他們或許更喜歡使用其他方式來詮釋對故事的各種感受。相信大家對《仙樂飄飄處處聞》(The Sound of Music)這音樂劇不會感到陌生,劇中女主角引領孩子們唱歌,帶他們嬉戲,並教他們演出木偶戲等才藝,因此博得孩子們的喜愛。「High on a hill was a lonely goatherd, Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo」,電影中那場精彩的木偶戲,孩子們臉上的笑容與歌聲,至今仍然深深印在筆者的腦海裏。

無論在閱讀課或課後的讀書會,我們也可以通過不同的手法,引導孩子創造更豐富的閱讀世界,讓閱讀充滿童趣和創意。我們可以利用簡單的材料,與孩子一起製作一座迷你舞台,讓他們好好地發揮,甚至我們還可以一面說故事,一面唱歌。指導孩子用廢物、紙張或布料製作小舞台、指偶和皮影偶,然後通過表演來說故事及表達讀後感受,而最理想的做法就是與家人或同學一起飾演不同的角色。以下是兩種迷你舞台的製作方式:

指偶劇舞台 手指來演戲

指偶不同於手偶,指偶劇應用的舞台不大。製作指偶劇舞台時,只需要用上小型的紙箱或鞋盒。圖中所示,筆者使用了泡沫板(或稱為KT板),輕身而且易分割。小舞台可以由孩子設計及修飾,發揮創意。小舞台的正面是帷幕,兩側是窗子,背景是可以替換的圖卡(只佔上半幅,下半部分留空,供表演者由後方插進指偶表演),孩子可以按情節的發展而轉換不同的場景。在表演時,孩子的手指套上人物指偶之後,便可以講故事了!指偶方面,可以用紙張捲成圓形,再繪畫上人物角色。

皮影戲舞台 影子說故事

皮影戲,又稱影子戲或燈影戲,是用以敘說故事及娛樂的傳統表演藝術。在電視機出現之前,皮影戲曾是十分受歡迎的一種民間娛樂,透過皮影戲還可以傳承我們的藝術文化。製作皮影戲舞台也很簡易,我們可以利用紙皮盒製作,在小舞台後放一個小手電,或者點燃一支蠟燭,當關上電燈後,就可以看到光影從白紙熒幕透出來,隱約可以看到故事人物的影子,孩子們便可以一起講故事了!圖為筆者與學生一同製作的簡易皮影戲舞台,只是用上一張A3大小的厚卡紙摺曲而成,並加上顏色及圖案作修飾,在前方貼上一張描圖紙(又稱硫酸紙,是一種半透明紙)。皮影偶方面,則是用了黑色的厚卡紙剪下人物的輪廓,在背面貼上一支筷子。

文、圖:董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任,熱愛文字,兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第324期]