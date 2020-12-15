喜閱愛麗絲：製作個人化的講故事舞台

【明報專訊】在閱讀圖書後，有些孩子可能不想以文字或繪圖來表達情感，他們或許更喜歡使用其他方式來詮釋對故事的各種感受。相信大家對《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）這音樂劇不會感到陌生，劇中女主角引領孩子們唱歌，帶他們嬉戲，並教他們演出木偶戲等才藝，因此博得孩子們的喜愛。「High on a hill was a lonely goatherd, Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo」，電影中那場精彩的木偶戲，孩子們臉上的笑容與歌聲，至今仍然深深印在筆者的腦海裏。

無論在閱讀課或課後的讀書會，我們也可以通過不同的手法，引導孩子創造更豐富的閱讀世界，讓閱讀充滿童趣和創意。我們可以利用簡單的材料，與孩子一起製作一座迷你舞台，讓他們好好地發揮，甚至我們還可以一面說故事，一面唱歌。指導孩子用廢物、紙張或布料製作小舞台、指偶和皮影偶，然後通過表演來說故事及表達讀後感受，而最理想的做法就是與家人或同學一起飾演不同的角色。以下是兩種迷你舞台的製作方式：

指偶劇舞台 手指來演戲

指偶不同於手偶，指偶劇應用的舞台不大。製作指偶劇舞台時，只需要用上小型的紙箱或鞋盒。圖中所示，筆者使用了泡沫板（或稱為KT板），輕身而且易分割。小舞台可以由孩子設計及修飾，發揮創意。小舞台的正面是帷幕，兩側是窗子，背景是可以替換的圖卡（只佔上半幅，下半部分留空，供表演者由後方插進指偶表演），孩子可以按情節的發展而轉換不同的場景。在表演時，孩子的手指套上人物指偶之後，便可以講故事了！指偶方面，可以用紙張捲成圓形，再繪畫上人物角色。

皮影戲舞台 影子說故事

皮影戲，又稱影子戲或燈影戲，是用以敘說故事及娛樂的傳統表演藝術。在電視機出現之前，皮影戲曾是十分受歡迎的一種民間娛樂，透過皮影戲還可以傳承我們的藝術文化。製作皮影戲舞台也很簡易，我們可以利用紙皮盒製作，在小舞台後放一個小手電，或者點燃一支蠟燭，當關上電燈後，就可以看到光影從白紙熒幕透出來，隱約可以看到故事人物的影子，孩子們便可以一起講故事了！圖為筆者與學生一同製作的簡易皮影戲舞台，只是用上一張A3大小的厚卡紙摺曲而成，並加上顏色及圖案作修飾，在前方貼上一張描圖紙（又稱硫酸紙，是一種半透明紙）。皮影偶方面，則是用了黑色的厚卡紙剪下人物的輪廓，在背面貼上一支筷子。

文、圖：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第324期]