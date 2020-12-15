客座隨筆：借孩子之名

【明報專訊】奕奕自從升上小五後，父母便經常因為他的成績而爭吵。媽媽因為以前欠缺讀書機會，只讀到中學便出來社會工作，10多年來也只是做一份文職，因此，她很希望奕奕考入大學，將來找到較好的職業。每當奕奕測驗或考試分數未如媽媽理想時，她便會大發雷霆。爸爸對奕奕的學業則沒有那麼緊張，只希望他健康快樂地成長。因此，每當媽媽責罵奕奕不努力時，爸爸都會插嘴責怪媽媽是虎媽，令媽媽更為憤怒，連爸爸也一起罵。因為不願看到父母經常為他爭吵，奕奕很用功讀書，只是分數仍未達到媽媽的期望，父母仍然每天爭吵。

孩子被剝奪見父親權利

奕奕中二時，父母離婚了。媽媽帶着奕奕搬去與婆婆一起住，從此不許他見爸爸。奕奕很掛念爸爸，很想見他，但每次提起爸爸，媽媽都會很生氣不讓他們見面。有一天，爸爸到學校接奕奕放學，奕奕很開心，兩父子吃了一頓豐富的午餐。晚上，媽媽知道奕奕見過爸爸後怒不可遏，不但把奕奕痛罵了一頓，也打電話與爸爸爭吵了一小時。奕奕很害怕，之後爸爸再到學校接他時，他只是打一下招呼便直接上校車回家。

被迫當取贍養費信差

大約半年前，媽媽突然讓奕奕見爸爸，但同時交給他一個任務，就是問爸爸要錢。後來，爸爸因遭到減薪，給的錢減少了，媽媽非常生氣，將他們父子每月一次的見面時間由一天減到半天。爸爸極之不滿，在電話裏與媽媽吵了一頓。奕奕不想每次見爸爸都要問爸爸要錢，漸漸不想見爸爸了。

父母因着個人的成長背景及經歷，對孩子的期望及管教或會有很大差異。最理想是夫婦取得共識，管教一致；若未能一致，也盡量不要在孩子面前爭吵，增加孩子的罪疚感。很多時，管教問題只是夫婦關係不和的表徵，真正問題可能來自溝通與信任，甚至是父母把自己的童年遺憾投射在孩子身上。像奕奕的媽媽，她希望兒子多讀幾年書，有更高學歷，來補償她對讀書的夢想。

父母很多時不願意承認自己的問題，總是說一切是為孩子好，為孩子前途着想，但卻偏偏選擇離婚，令小朋友被迫要與至親分開。如果真的是為孩子着想、愛孩子，父母應該做的是尋求專業輔導，改善夫妻關係，學習有效的溝通模式及管教方法，而不是借孩子之名，逃避自己的問題或達成自己的目標。在奕奕的個案中，孩子不但被剝奪見父親的權利，更成為取贍養費的信差，對他非常不公平。

孩子是獨立的生命個體，不是父母關係問題的代罪羔羊，更不是達成個人願望的工具。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第324期]