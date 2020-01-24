辣媽CEO：移民英國搞補習

【明報專訊】英國放寬BNO移民政策，小T又在英國讀大學，因此不少讀者朋友都問過我會不會移民英國？我的答案是：這一刻未有打算，即使移民，英國都不是首選。不過我曾經和一個好友討論過，她家中有兩個小朋友，我十分贊同她打算移民的想法，趁兩個孩子年紀還小，在英國不止是讀書咁簡單，而是真正的德智體群美教育，對孩子的身心發展及成長都有莫大裨益。

不過最近看到一篇訪問，一個從事教育出版的媽媽，因為清楚香港教育制度有幾崩壞，為了讓孩子在健康的教育環境下成長，決定舉家移民英國。訪問中這個媽媽質疑教科書有何用、對孩子成長有什麼好處，但到了英國後，她竟在彼邦開補習社？原來英國學生數學差，英國學校主張心算，又不會催谷練習，不像香港學生死背算式計算，英國學生要用個腦去計，操得少結果「數感」差！

大家不要笑我低能，真的禁不住要問，人腦幾時及得上電腦？不可能比電腦更精準吧？有什麼數要計呢？用電腦不就得了，有需要補習操練嗎？香港「教育制度」咁正，根本不需要移民！講得咁口響，對香港教育制度的崩壞如此心痛惡絕，決定舉家移民，但山長水遠去到英國之後，竟然想盡辦法把香港的崩壞制度copy到英國？我唔明，究竟有無人明？

我若是她的孩子，真有說不出的淒涼。以為終於逃出魔爪，結果一樣要補習，一樣要被谷成績，從一個地獄跳去另一個深淵，莫非畀條生路行吓都唔得？

填鴨式教育 不可能適合所有學生

這個正正是怪獸家長的盲點和可怕之處！這種自我洗腦式思維和邪教不相伯仲，只是苦了孩子！再講，不是每一個孩子的天賦聰明、興趣、吸收能力都一樣，倒模式填鴨式單一千篇一律的教育制度，不可能適合所有學生。但偏偏就有父母把考試成績視為神聖的金科玉律，子女叻唔叻，視成績的高低而定，機械式操卷補習，活生生扼殺幾多孩子的創造力和可能性？

天生我材必有用，是我教養大小T的座右銘！想當年我受虎媽全天候操控，我小時候有咬手指行為，10隻手指頭咬到出血依然繼續咬。當日的我不懂，今日我知道，這是我承受的壓力已經到了爆煲邊緣的證明。

不要當孩子是寵物、附屬品

我大聲疾呼，希望怪獸家長們醒覺，高抬貴手，讓孩子以一個人的身分去活，不是別人的寵物，也不是任何人的附屬品，讓他們好好開心愉快地學習成長。執筆之際收到好消息，有好友坐言起行，帶着兒子一家三口定居英國，就是為了兒子能夠免於考試壓力之下讀書，呼吸自由的空氣。我衷心祝福他們一家之外，更希望有朝一日，所有孩子都可以在免於恐懼的自由國度下茁壯成長。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第324期]