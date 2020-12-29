家家有禮：拜會「桃」氣好友

【明報專訊】今個冬季，有「韓風」 陪伴大家！The ONE今年與韓國的KAKAO FRIENDS為大家帶來「The ONE‧KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE」，人氣高企的Apeach領軍開設全港首個「桃」氣主題概念店，「首席店長」Apeach準備了近60款新設計的KAKAO FRIENDS精品，由潮流服飾、精美手袋、文儀用品至日常小物等，概念店亦齊集了8大KAKAO FRIENDS全體角色，陣容鼎盛！

另外，全港首個「KAKAO FRIENDS‧ONLLY CASE似顏繪手機殼訂製平台」可以讓The ONE Club會員憑積分及消費獨家換領與KAKAO FRIENDS同框機會、創造獨一無二的手機殼；忠粉更不能錯過「桃」氣限定消費禮遇，於場內消費滿指定金額可換領獨家「The ONE‧KAKAO FRIENDS 2021 萌友相伴手記」或「The ONE‧KAKAO FRIENDS快樂旅『桃』套裝」，以及場內人氣甜品咖啡店及時裝名牌消費現金券，歡度假期！

◆INFO

The ONE‧KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE

日期：即日至 2021年1月11日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：The ONE UG2中庭

查詢：3106 3640

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送The ONE‧KAKAO FRIENDS

2021 萌友相伴手記

The ONE送出The ONE‧KAKAO FRIENDS 2021 萌友相伴手記（圖2）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於12月25日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：誰是「The ONE‧KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE」的首席店長？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第326期]