親子筆陣．小學雞媽媽：陪阿囡睇女團

【明報專訊】「去廁所去得耐=玩手機」

「所有病因都關手機事」

「拎手機一定係玩緊」

「明明6am話8am」

「睇咗5分鐘=嘥咗全日」

「打機打到一半可以停」

「你無努力過」

「手腳凍=全身凍」

……

在女兒的Instagram看到她轉發一幅題為Mom's logic的圖，列出媽媽的古怪邏輯，一共16大點。我撫心自問剔剔剔，原來中了幾項。

孩子貼圖出來，雖然沒說什麼，但當然有想法。還好，那圖最底一句是「記得繼續愛媽媽」，於是我加一個嬉皮笑臉的emoji，悄悄私訊孩子：「最後一句是重點呢！」厚着臉皮賺了個心心emoji，但更重要是把提醒記心上。

換轉角度 了解孩子思考方式

天下媽媽果然都自成一國，有時因為着緊，有時因為懶惰，在歲月裏慢慢煉就某種思考邏輯和溝通方式。所以能自省很重要；學會換轉角度，了解孩子的思考方式也很重要。有時還有驚喜，也是借孩子之力，對世界添了新理解。

最近女兒迷上韓國女子組合Blackpink，做功課時塞着耳機聽，休息時緊緊盯着手機屏幕看。媽媽心裏當然皺眉，但忍住不說穿。又難得女兒興致到，分享女團的勁歌熱舞。說實在的，媽媽只看到4個女孩舞得花枝亂顫，亂髮飄揚，跳完後手手腳腳都沒亂掉位置，算是一絕。遇到如此老套的媽媽，女兒笑得彎腰。

網絡世界改變了記者的調查方式，也成為老套媽媽的最強後盾。上網做背景調查，知道這個女團雖然Made in Korea，但方程式添了國際元素，製作單位曾經跑到世界各地發掘新成員。

這些女孩被選中時，都在念中學的小小年紀，卻要離開家人、同學和熟悉的城市，到韓國成為「訓練生」。從數十人開始，天天接受13、14個小時的歌舞訓練，兩個禮拜休息一天，還得面對劇烈競爭，最終能站上舞台的，僅只4人。

一將功成萬骨枯。

我和女兒一起看Netflix上女團的紀錄片，然後聊娛樂工業的方程式，聊消失了的大多數現在身處何方，聊4個女孩的自主與不自主，聊她們的毅力和不服輸，聊她們的商品化，猜猜誰在音樂路上走得最遠最久……

這許許多多的話題，如果由「所有病因都關手機事」終結，就不會出現了。

女兒還在迷Blackpink，兒子的摰愛《進擊的巨人》新季度又上演了。小子見兩老把劇情差不多忘得乾乾淨淨，在家中白板即興來了一場「補課」。看着他認真解說的樣子，我覺得滿幸福的。爸爸媽媽是老套，但兒子不嫌，還引領我們對他的世界，以及對這個世代的世界，多添了認知。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]