親子筆陣．同理心學堂：孩子說「我好無用」點回應？

【明報專訊】當孩子凝重地向父母說：「我好無用！」你第一句回應會是什麼呢？

會否反應不及的表露出愕然的神情，然後無言。

還是敷衍了事地說：「唔係呀，你幾好啊！」

或是語帶不滿地說：「你又想講乜！」

又或是好像好有「同理心」的說：「我覺得你好有用！」

其實，聆聽者所接收的第一句回應，將為對方帶來重要的影響，會對親子間的關係發展產生漣漪效應。孩子無助時表達的心底話，內心盼望着父母站在自己的立場，體會自己的想法和處境。那麼你的孩子其實希望得到你什麼回應呢？

孩子想：「被安慰」──想父母放下手上的事務，集中在自己身上。然後簡單直接地表示願意聆聽自己的心聲。他們希望聽到的第一句說話：「聽到你的語氣，我感受到你不開心」、「你覺得自己無用而感到失落、無助」，這些說話使孩子感受到被聆聽、肯定。父母應盡量避免長篇大論發表意見，自己的人生閱歷豐富，無可厚非，但孩子那刻未必在意地聆聽，也未能收到安慰的信息。

孩子想：「被了解」──父母可以像剝洋葱般逐層了解孩子：「什麼時候、地方、人物、事件」引致這種感覺；又或嘗試邀請或引導孩子回應：「什麼壓力或挫敗令你覺得無助？」

避免第一時間問「點解……」

但要留意，父母盡可能避免第一時間問「點解……」，或一次過向孩子發問全部自己想知的問題，令孩子沒有空間回應。有時，父母未待孩子說完便急不及待回應，這不是溝通，只會慢慢演變成言語戰鬥。家長想避免這種自然反射動作的話，就要學習放慢腳步，用一些時間思考孩子話裏的深層意思。

家長應耐心聆聽，以溫和眼神、友善姿態及溫文語氣，先肯定孩子願意表達的勇氣：「感謝你的信任，願意和我講出內心的痛苦，我欣賞你有勇氣講出自己的需要。」從而引導孩子「可否講是什麼事情令你有這種感覺呢？」如孩子未能第一時間分享，父母請給予空間讓其梳理情緒。家長與孩子共同了解無助的來源，就是克服無助的開始。

孩子想：「被鼓勵」──無助的感覺源於對自我能力的過度批判和否定，使人喪失信心而陷入不斷懷疑自己的心理狀態。家長適當和「正確」的讚賞，有助提升孩子的自信。多着重稱讚孩子可藉後天努力而改變的事情，例如細心、堅持及創意。大家知道蝸牛被襲擊時會不斷地將身體縮回殼內，這是保護自己的天性驅使。孩子也一樣，嘗試引導孩子找回以往的成功經驗，不要只看到自己的缺失，同時給予機會累積成功的經驗，增加自信。

孩子想：「與父母同行」──傳統的親子關係較講求集體式的親密，意謂這一種親密是多人參與，使家長難以放鬆看待孩子的成長。現代的孩子擁有的資源比以前的孩子多，但要做的事也多，當面對時間不足、學業困擾等壓力時，會常因困倦受壓，難免會感覺力不從心。

父母可以嘗試代入孩子的角色，平時多聚焦觀察了解其情緒狀態，真誠關心他們心靈，多了解他們今日過得好嗎？感覺如何？而不是整天將孩子的失敗、失手貼上標籤，那麼孩子在人生歷練中，便會只感到孤單無助。父母如與孩子同行，共同建立信心，孩子能應付到難關，也能使他們區分什麼是必要做、應該做，以及不能應付的事情。

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參考書目：

班艾倫、 包德愛著《力不從心時》 （基督教文藝出版社，2004年，初版）

文：施真真（香港中華基督教青年會註冊社工）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]