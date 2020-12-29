家庭有教：家長敏銳有耐性 孩子成長更「定」

【明報專訊】上兩期先後談到，家長可以透過改變說話的方式或字眼，變成「免抑制」指示，孩子能夠直接執行，毋須為自己構成認知負擔；而引導孩子檢討自己的行為時，運用「展望將來」的方式也相對較合適。今次，試想想以下情景：你才剛從洗手間出來，讀小一的孩子就放聲哭泣，你會如何回應呢？根據美國科羅拉多州立大學教授Biringen的研究，促進兒童自控發展的家長，在孩子情緒管理方面具有一定的特質：

「敏銳」於情感需要（sensitivity），不慍不火表現耐性（non-hostility）

你臉上會表現出稍為「肉緊」的神態，說話上表達關心：「寶寶你那麼傷心，是發生了什麼事情嗎？媽媽在……」並隨即擁抱安撫。此類正面而真摰的情緒反應，家長冷靜而不失溫暖，同時與行為反應一致，有助孩子感到安全，成為發展自我抑制的基礎。相反，如果家長對孩子反應激烈（「又哭什麼，長得那麼大還常常哭，真丟臉！」），又或者不瞅不睬，孩子就沒有恰當情感調節的基礎了。

引導具體步驟 如何自我控制

為孩子提供「結構」（structure）

家長終究也不想孩子哭個不停，會引導孩子調節紓緩情緒，「媽媽拿紙巾，給你一杯水，慢慢飲」、「我們一起深呼吸，平靜了再說」。家長慢慢指導或提醒孩子調節自己行為的結構步驟，一步一步平復心情，有助孩子明白自我控制在行為上的具體實際執行方法。相反，「不可以再哭」、「立即收聲」之類的要求就顯得毫無依據和不切實際，同時需要孩子即時運用其「引抑制」能力，就算孩子有多想自控也只會無所適從，甚至無能為力。

對孩子的行為「積極不干預」（non-intrusiveness）

當發現孩子哭的原因是打翻了心愛的果汁，還流到玩具上，家長在安撫孩子的情緒後，就可以遞上毛巾讓孩子自己清潔，家長亦可以從旁觀察和有限度幫忙。相反，如果家長表現相當「小心眼」（「不是這樣子，要仔細點！」），過度地介入或指導孩子，又或者是過分保護（「媽媽給你另一杯果汁，幫你清潔吧，你先去看卡通！」），無論是對孩子有過高或過低的要求，均不是培養孩子自控能力發展的好辦法。

家長如想再進一步了解如何與孩子一起面對負面情緒、解決問題，請收看短片《積極聆聽》。（https://qrgo.page.link/RRA4m）

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第326期]