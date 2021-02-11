辣媽CEO：飛機師、巴士司機、好爸爸

【明報專訊】職業無分貴賤，說話是這樣講，但不戴有色眼鏡真的做得到嗎？飛機師或巴士司機，兩份都是工作，當中真的沒有高低之分嗎？會贏得大家的同等尊重嗎？新冠病毒疫情影響全球經濟，大小公司紛紛出現裁員潮，航空業首當其衝。不少從業員抱怨，因為畢業之後就投身空中服務行業，沒有其他工作經驗，難以在其他行業立足。亦有認為往日的工作很體面，如今逼不得已要轉行，風光不再，覺得很沮喪甚至難堪。

同樣被裁的，有做了19年港龍航空機師的爸爸。講行頭窄難轉行，機師絕對比服務員更加難。偏偏這個爸爸願意在facebook公開自己由揸飛機變成揸巴士的經歷。令我感動的，不止是他站出來，用自己的經驗故事，鼓勵其他同事走出困境及心理陰影，接受現實向前行；還有他和一對兒子及太太的關係，這個爸爸的身教，真的很難得！

天上飛變落地行 笑臉親切依然

訪問中刊登了他們一家四口往日在飛機艙中的合照，亦有今日在巴士及車站內的合照。天上飛變落地行，場景變了，環境變了，一家人的笑臉親切依然，並沒有因為爸爸的工作換了崗位職位而改變。這個爸爸了不起，我絕對相信無論他的兩個兒子選擇從事什麼行業職位，都一定得到父母的支持。這份幸福感，這種溫馨的家庭關係，實在令我心裏溫暖到不得了！Unconditional love，更是久違！

當有人認為航空公司不負責任，懶理員工死活前路時，這個爸爸說：「非常感恩港龍給了我一段精彩的人生旅程，無論是飛行經驗、財富、機遇……只是不甘心too early to retire。」所以選擇換過跑道繼續行落去。

福禍相倚 最精彩故事或在今天

這個喜歡看名人企業家傳記故事的爸爸，勉勵大家的說話，和我這個職場專家一直以來講的幾乎同出一轍：「最精彩的部分，不是他們站在人生最高峰、最成功的時候，而是在最低谷的時期，如何面對，如何跌倒再爬起來……才是一本傳記的精華之處。所謂『禍兮福之所倚，福兮禍之所伏』，可能數十年後，驀然回首，大家人生最精彩的故事，就是今天！」

在怪獸家長唯恐孩子輸在起跑線、子女只許勝利不許失敗、沒有最怪獸只有更怪獸的今日，這個爸爸，如濁流中的清泉般稀罕可貴。

心靈上的滿足富足，無價，幾多錢都買不到。一家人的親切甜蜜關係，同心齊心的力量，足以克服跨過所有難關險阻。我衷心誠意向這一家人送上最真摯的祝福！明天必定會更好！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]