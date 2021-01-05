爸爸一個夢：文員爸爸下午變身 開馬戲校園追夢

意大利即興喜劇對香港人來說比較陌生，但早在16世紀已在當地興起。（受訪者提供）

（圖、圖3）在香港迪士尼樂園工作那幾年，是Joe人生最開心、最無慮的日子。（朱安妮攝）

【明報專訊】踏入新一年，總叫人憧憬將來，很想展開一趟尋夢之旅。但現實世界，談目標、說夢想，彷彿只是孩子的專利，換上成年人，往往會被譏諷為「堅離地」。不過，兩個要養妻活兒的爸爸，卻不約而同地努力從狹縫中追尋夢想，一個想提升藝術造詣；另一個想發展親子光繪攝影。兩人最終獲社企資助，讓夢想得以「接地氣」之餘，還想與更多「地球人」分享！

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩，另部分相片攝於疫情前）

文︰沈雅詩

每天早上，馬宇澄（Joe）都會回到辦公室，處理案頭一大堆帳目。上午，他的身分是會計文員；但一到下午，他就馬上變身為馬戲校園的創辦人，專門教學生演默劇、戲劇和玩雜耍。他，每日都游走於生計和夢想之間。

結婚生子 無奈暫別舞台

「做半職會計文員，純粹想掙多點錢養家，做藝術表演，才是我的興趣。」Joe早在中學年代已加入學校話劇組，修讀副學士期間，開始接觸更多不同類型的藝術，包括音樂、舞蹈，以至較另類的形體默劇、小丑雜耍、手偶木偶等。2004年大專畢業後，Joe放棄升學，加入當時即將開幕的香港迪士尼樂園，展開他夢寐以求的藝術表演工作。

說起演藝生涯，Joe特別興奮，「那時我是木偶師，有幸參與迪士尼開幕表演，而且有機會接受國際級水平訓練，實在是一件很開心的事」。然而，要在香港追夢，談何容易，尤其是要扛起一頭家的爸爸，「2010年結婚，兩個兒子相繼出世後，便開始感受到家庭和經濟壓力。我問自己，是否需要腳踏實地，找一份收入和時間都相對穩定的工作呢」？

於是Joe毅然離開了他的烏托邦，轉做半職會計文員，但他仍然爭取下午的丁點空間，到學校推廣藝術教育，「我希望以生命影響生命」。當旁人看來，Joe好像離開夢想愈來愈遠時，其實它只是愈埋愈深，蓄勢待發。

獲資助學意大利即興喜劇

他心裏更有一個抱負，就是希望在香港拓展一項冷門的藝術表演——意大利即興喜劇。對香港人來說，這或許比較陌生，但原來康文署曾在2007年主辦「地中海藝術節」時，請來意大利國家級演員索萊利演繹米蘭小劇院經典劇目《一僕二主》。根據官方資料，意大利即興喜劇又稱假面喜劇，劇本裏只有基本情節和演繹指引，演員穿上特定的面具和服飾，並根據提綱在台上任意發揮，即興演出，又不時插科打諢，製造笑料。

「我亦是在『地中海藝術節』第一次接觸到意大利即興喜劇，索萊利的演出，令我非常震撼。一名70多歲的演員，連續扮演同一個角色40多年，但仍然讓觀眾感受到他那團『火』。他不單感染了我，還令我愛上這種藝術創作，很想拜師學習。」

Joe早前獲籽識慈善基金的「今生不做機械人延夢計劃」提供資助，終於有機會實現這個埋藏心坎10多年的夢想，「夢想其實就好像一個埋藏地下、沉睡多年的戰時炸彈，只要遇上火花，它仍然有爆炸力」！Joe還望學有所成後，創作一段富有香港特色的意大利即興喜劇，並公開演出，為香港人帶來不一樣體驗。

[Happy PaMa 教得樂 第327期]