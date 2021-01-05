一幕長幼共融畫面 重燃光繪攝影夢

如此美麗的圖案，其實都是由廢置物料改造成的光繪工具繪製出來的。（受訪者提供）

在長幼共融的光繪攝影工作坊遇上這畫面，令Long很感動，重燃推廣光繪攝影的夢。（受訪者提供）

【明報專訊】如果因為父親的角色，令Joe不能放肆地追夢，育有兩名稚女的林家朗（Long），亦有相類似的經歷。Long同樣懂得「變身術」，平日，他是地盤釘板工人，但假日搖身一變，便是光繪（light-painting）攝影師。

為養家「安分守己」做釘板工人

Long笑言男人要「掙到錢養家才可以發夢」，他這個夢，一發便近10年。「那時還未拍拖結婚，和朋友學攝影，接觸到light-painting，覺得很神奇，為何一個空間，加幾個電筒便可以玩出那麼多不同效果。」自此Long便對光繪攝影入迷，更結識了一班志同道合的朋友，成立光繪攝影製作公司，寓興趣於工作。

5年前，大女兒出世後，Long為增加收入轉到地盤工作，光繪攝影師便成為副業。家有小孩，想有「Me Time」做自己想做的事，是一個奢侈的想法，「有時在地盤收工後去影樓留久了，或者假日接到企業客戶的工作要開工，太太都有微言。後來小女兒出世了，我更覺得虧欠她們」。家庭與夢想，Long選擇了前者。

雖然離開了製作公司，但Long不時把光繪攝影當作親子遊戲，「用light-painting教女兒寫字、學形狀和顏色等」。原以為自己從此「安分守己」，繼續做釘板工人的Long，沒料到因為在2019年遇上難忘的一幕，重燃夢想。

藉光繪攝影促進親子溝通

Long當時應朋友邀請協辦一個有關長幼共融的光繪攝影工作坊，很多像他這一輩的，帶着父母和子女來玩，「原先我以為老人家比較被動，殊不知他們很投入。最深刻是玩猜猜畫畫環節，有一個家庭需要用light-painting畫一輛『巴士』給大家猜，年老的那位爸爸竟主動發號施令，逐一分配誰畫車框、車窗、車胎，最後一家人還坐『無影櫈』，扮坐在巴士上。這個畫面太有趣，亦超乎我想像，原來light-painting可以在家庭起到這麼大的化學作用，令一家人這樣合拍」！

同年，他創立社企「光合作用Social Bulb」，專為非牟利機構及社區組織等提供活動，希望透過光繪攝影的藝術互動方式，分享關愛家庭的信息。不怕分身不暇？Long答︰「現在主力做親子活動，可以帶着兩個女兒開工。」

Long早前獲「今生不做機械人延夢計劃」資助，稍後將製作一系列適合在家實行的光繪攝影教學短片，又計劃舉辦比賽，增加親子學習光繪攝影的動力及共同創作的機會。

[Happy PaMa 教得樂 第327期]