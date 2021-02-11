本周FOCUS．採訪手記：今生不做機械人

【明報專訊】2021年首次在這個欄目執筆，先跟大家說聲︰「新年快樂！」新年新希望，不知大家今年是否已訂下新目標呢？抑或打算放低所有包袱，勇往直前地朝心中的夢想進發？如果確定有這個想法，實在要對你說聲：「恭喜又佩服。」

人愈大，責任和擔子也愈來愈重，每行一步都要算過度過，實在不敢亂「發夢」。今期封面故事，難得地聽到兩個肩上擔子千斤重的爸爸，不約而同地分享他們追尋藝術夢的故事，一個想在香港發揚意大利即興喜劇，另一個想推廣親子光繪攝影，非常感動，衷心祝願他們成功。

肌肉萎縮症男生出繪本圓夢

值得一提的是，兩個爸爸都是社企籽識轄下籽識慈善基金今屆「今生不做機械人」計劃的得主。這是一個很特別的機構，專門幫人「創夢」、「延夢」和「圓夢」。猶記得2019年，記者訪問過一個巴基斯坦男生摩菲亞，他患有肌肉萎縮症，四肢只剩下幾根指頭有少許活動能力，但殘疾的身軀卻困不住小子遠大的夢想，酷愛創作和繪畫的他，夢想是出版一本屬於自己的繪本，最終透過籽識慈善基金達成心願。雖然摩菲亞已撒手人寰，但生前能夠圓夢，相信他已經無憾了。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第327期]