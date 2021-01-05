親子筆陣．童繪遊樂場：「中童」的繪畫主題

高小生用心之作，以不同粗幼的黑色sign pen交織而成，展現了點、線、面在繪畫中的特性，層次豐富，對比鮮明。（作者提供）

出自高小學生的手筆，雖然魚兒在水面游動，看來有點奇怪，但色彩艷麗的畫面，足已抵消不足，而且同學更學會了從上向下觀賞的視覺，呈現出一條住在魚池中的錦鯉魚。（作者提供）

【明報專訊】繼上期「小孩子」後，今期和大家談談中童（泛指就讀高小至初中的學生）的繪畫主題。

隨着年齡漸長，孩子的喜好和個性也逐漸鮮明起來，對主題的選取來得更直接和肯定。但在素材的選擇，他們會偏向收窄，往往只會使用自己喜愛的繪畫素材。然而，站在學習角度來說，學生在運用素材方面，應具備兼容度，這樣才可於不同範疇下得以發揮。且不要忘記，當孩子踏入「高小」階段，在五年級便開始觸及視覺藝術科的「呈分試」範圍，所以應該在注重興趣之餘，也要平衡視覺藝術科呈分試的要求。

男學生在選取主題上其實跟之前分別不大，但會較專注在某一些特定的類別；反之女學生會有明顯變化，之前着迷的「公主」已經拋諸腦後，就像從來沒有喜歡過一樣，特別是初中的女孩子，只要聽見公主一詞便已即時抗議起來，轉變之大令人意外，連一點「餘情」也沒有！

不過，男女中童都有一個共通點，就是傾向寫實的主題，而且都肯在技巧上多花工夫，令畫作整體效果也慢慢變得細緻起來。

文︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第327期]