親子筆陣．童繪遊樂場：「中童」的繪畫主題
文章日期：2021年01月05日
【明報專訊】繼上期「小孩子」後，今期和大家談談中童（泛指就讀高小至初中的學生）的繪畫主題。
隨着年齡漸長，孩子的喜好和個性也逐漸鮮明起來，對主題的選取來得更直接和肯定。但在素材的選擇，他們會偏向收窄，往往只會使用自己喜愛的繪畫素材。然而，站在學習角度來說，學生在運用素材方面，應具備兼容度，這樣才可於不同範疇下得以發揮。且不要忘記，當孩子踏入「高小」階段，在五年級便開始觸及視覺藝術科的「呈分試」範圍，所以應該在注重興趣之餘，也要平衡視覺藝術科呈分試的要求。
男學生在選取主題上其實跟之前分別不大，但會較專注在某一些特定的類別；反之女學生會有明顯變化，之前着迷的「公主」已經拋諸腦後，就像從來沒有喜歡過一樣，特別是初中的女孩子，只要聽見公主一詞便已即時抗議起來，轉變之大令人意外，連一點「餘情」也沒有！
不過，男女中童都有一個共通點，就是傾向寫實的主題，而且都肯在技巧上多花工夫，令畫作整體效果也慢慢變得細緻起來。
文︰Mr Liu
作者簡介﹕Art Playground視藝老師
[Happy PaMa 教得樂 第327期]