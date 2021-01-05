特色餐廳：機械貓咪送餐娛賓 小豆丁興奮食韓烤

雪花韓式牛肋骨：牛肋骨是韓烤常見的肉類，而雪下覓炙的「雪花韓式牛肋骨」以「鑽石」形式呈現在客人眼前。原來在韓國，牛肋骨常以長形示於人前，但為了受熱均勻、鎖緊肉汁，餐廳特地以鑽石形切割方式，使其口感外鬆內軟，易於醃製入味。（前，$315）（林靄怡攝）

飲品款式甚多，除了酒類，還有柑橘梳打、荔枝梳打、青檸梳打等（各$36），適合小朋友；爸媽們更可一試載有滿滿菠蘿肉的雞尾酒菠蘿特調（前，$68），用來送烤肉最好不過。（林靄怡攝）

餐廳主力推介熟成肉專櫃內的熟成牛肉，如廚師示範切割的這道「黑毛和牛座布團（金級）」，是美國極黑和牛，乃日本和牛與美國安格斯牛的混合品種，金級代表肉質為M9與A3相同的高級水平，而座布團是指下肩胛翼板肉，需要運用精湛的分切手法才能切出外形四方像榻榻米上的坐墊一樣。（林靄怡攝）

【明報專訊】冬日之下飢腸轆轆，總會令人想起熱烘烘香噴噴的烤肉，其中可以親自烤烘、有如另類BBQ體驗的餐廳更深受大小朋友歡迎。最近有韓烤餐廳除了以頂級韓牛作食材，更安排了可愛的機械人駐場送餐，讓爸媽和小豆丁一嘗高級韓烤的體驗！

（註︰本版相片模特兒按拍攝需要暫除口罩）

文：顏燕雯

模特兒：Zoey & Louisa

跟小朋友外出用膳，爸媽最怕遇到的是孩子不肯吃東西或者不停叫悶。不過，剛於去年底開幕的韓烤餐廳「雪下覓炙」似乎可以解決這兩大問題。雖然並非打正親子餐廳的旗號，但從食物質素、裝潢及用餐配套上，都可以幫上爸媽一把。

與機械人談天唱歌

餐廳裝潢包含了傳統韓式建築與現代藝術元素，除了有板岩文化石牆身及天然木框和木條，更設有拱門LED屏幕，屏幕上有時會播放下雪場景，有時又會有千變萬化的火焰形態、幻燈泡泡等，吸引小朋友眼球。不過，最特別的，要數店內駐場的「貓咪」——它其實是一個送餐機械人，但它的屏幕顯示出來是貓咪的面貌與表情。沒有工作時，它會閉上眼睛睡覺，但要送餐時，就會亮起雙眼。摸摸它的耳朵，若逗得它高興，它便會亮起水汪汪的大眼！貓咪會把餐點送到你的座位前，如果有客人生日，它還會唱生日歌道賀呢！

食品選擇多 牛魔王愛「鑽石」

說到餐牌食物，除了充滿韓國地道色彩的前菜，當然少不了各款高級韓牛，如王牌鑽石形切割的「雪花韓式牛肋骨」、「韓牛牛柳」等，也照顧不同客人口味，提供豬、雞等烤肉及海鮮等。熱食方面選擇亦不少，有石頭鍋飯、冷麵、炒年糕、炸雞及各式湯品，無論吃不吃辣、愛不愛牛，大小朋友都找到對胃口的菜式。

■雪下覓炙

地址：尖沙嘴廣東道3-27號

海港城海運大廈地下OTG47-48號舖

營業時間：上午11:30至晚上10:00

查詢：2303 0038

[Happy PaMa 教得樂 第327期]