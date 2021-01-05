升學攻略：幼稚園及小學篇．禮賢幼園 直升夠穩陣

【明報專訊】問◢ 小女2018年10月出世，現正讀明慧國際幼稚園（太子分校）PN（學前班），她十分喜歡學校教師。現有崇真小學暨幼稚園本地班、金巴倫英文幼稚園、九龍禮賢學校暨幼稚園及明慧取錄入讀來年度的K1。

本人正考慮選禮賢還是明慧，禮賢有50%升上禮賢小學。雖然英文程度不及明慧，但出名注重品德教育，ZOOM面試時我都感到教師很好、有愛心，面試亦沒壓力，氣氛良好。

但聽完明慧講座，覺得其課程深，英文程度好，有英普班主任，中文亦深，教學程度及語境是我想要的，不過學費和雜費昂貴，亦無小學backup。目標想入英文小學，如九龍塘宣道小學、聖方濟各英文小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、保良局陳守仁小學、崇真小學等這類學校，禮小都會考，不過不是首選。希望得到趙sir的意見參考。

答◢ 原則上，如果可以由PN直上同一學校讀幼稚園最為理想，但明慧沒有直升小學，就算英文程度比較好，在參加小學入學面試時，都有考不到心儀小學的危機！反而你如果替女兒K1轉讀禮賢幼稚園，便大有機會直上禮賢小學，而該小學程度及語境絕對不差，所以從學校質素及「穩陣」角度，可以考慮禮賢。因為你無論選其他任何一所幼稚園，也好不過選禮賢幼稚園呢。

救世軍海富 引發主動探索

問◢ 小朋友來年正式入讀K1，雖然現在於私校讀PN（學前班），因疫情都是在家用ZOOM上堂。現有救世軍海富幼兒學校學位，請問這間學校值得考慮嗎？

答◢ 參考教育局質素評報告，本人給救世軍海富幼兒學校的評級（從A++至A-）為最高的A++，該校採專題研習，引發兒童主動探索，並用蒙特梭利教學，亦會教授兒童學前英文拼音，以及有生命教育課程，培育幼兒正確價值觀，值得考慮！

高主教小學部 培養積極學習態度

問◢ 兒子和幼女現時也在玫瑰崗幼稚園就讀，哥哥獲玫瑰崗學校（小學部）和高主教書院（小學部）取錄入小一。如果選了高主教便不可以參加大抽獎，應如何選擇？可以幫忙分析下高主教書院嗎？

答◢ 高主教是私立小學，不是直資，私立小學沒有接受政府津貼，所以一般來說是可以參加派位（至於獲私小取錄後能否參加大抽獎是由個別學校決定）。高主教為天主教學校，以「全人教育」為辦學宗旨，引領學生追求知識，培養積極的學習態度，從而對社會作出貢獻。高主教小學和中學都辦得不錯，值得考慮！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第327期]