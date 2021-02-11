教大GPS：同心童行 有止有息

【明報專訊】這一兩年，疫情及世情常變，原已辛勞的父母及教師，在忙中更忙、更折騰。在教養及教導這份「天職」和「職業」當中，如何從勞心勞力轉化為盡心盡職，又能滋養身心呢？

觀其初心，能為人父母或師長此「職」者欣上加「恩」，「心」中盛載着很多「因」緣！但在社會及世界不斷變遷的價值觀中，與孩子及學生同行，面對着多種和始料不及的挑戰，時下不少人日積月累成頻病，如︰焦慮擔憂、煩躁不安，甚或慘受失眠、痛症之苦。

2020年12月5日，教育大學特殊教育與輔導學系與香港婚姻及家庭治療協會，合辦「童SEN同氣‧家校社研協作：從系統及多學科觀點看特殊教育需要孩子的支援」研討會，「細說正語，靜聽心言」是我在當中分享的課題。《說文解字》：「凡言職者，謂其善聽也。故從耳。」盡職的父母及師長，盡心傳授管用的學術與技術時，首要是培養一份精微的善心聆聽。靜心細聽的，不單是孩子及莘莘學子生活的言與行，更重要是聆聽自己內在的聲音。

學習「適時適地 不做什麼」

我們從小就學習努力地做什麼以求取得什麼（doing-mode），現在也可學習放下這種習慣，適時適地不做什麼，停下來靜觀當下（being-mode）。在止靜空間中，覺察此時此刻，哪怕只是幾分鐘或幾秒也無妨。重要的，是一份願意停下來關懷自己的心，聆聽內心這一刻的真實，如實地了解自己。專職教養在乎以「專業」（PRO）來善待自己︰

P（Pause）：

停一停，專注呼吸及身心。這一刻我身心實在是怎樣的呢？現在需要什麼呢？

R（Rest）：

休息中，善巧溫柔地回應自己，可以隨着一呼一吸柔和地跟內心說︰「知道了，知道實在辛苦了！」內觀身體及思想的回應，再隨着輕輕吸氣為身體送上空氣的養分，關懷地說︰「你並不孤單，我與你同在一直陪伴着你。」

O（Open）：

可以在呼吸波動與自然的韻律當中，以開放的心送上祝福︰「願我／你平安、快樂、詳和、健康。願我／你懂得照顧自己，活得安樂自在。」

生命是由一刻一刻、滴答滴答的串連而成。生活中是有「止與息」的選擇。止中見息，息中有靜，靜中有定，靜定中聆聽內在生命的聲音及需要，從而好好自我關懷。當人感受被愛的自己，便有更多空間去覺察身邊的孩子、學生及芸芸眾生不同生命的面向，更可順應生命多變的流向，容讓生命開展不同的面貌，平衡於護己護人。愛是永不止息，但過程中卻需要有止有息，這使愛更能自然自在地細水長流。

文：郭懿德（香港教育大學特殊教育與輔導學系高級講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第327期]