客座隨筆：爸媽角色分配失衡的結果

【明報專訊】自從我的兒子升上小學之後，一家人在互動關係上就有所變化。除了兒子進入學習新階段，妹妹也正在此時出世，所以那時對我們一家來說，都是新階段、新挑戰。

轉眼間，兒子也升上小三，過去這兩年，確實對我和兒子都不好過。無論在管教上又或在學業上，都像在戰場上打仗。

家庭工作兩邊忙 累到不想交流

丈夫因為工作繁重，確實在照顧子女上分擔不了太多。就如很多家庭一樣，媽媽都是主要照顧者，爸爸的參與相對地就會減少。曾經，因為見丈夫工作繁忙，自己亦家庭工作兩邊忙，也顧不及什麼爸媽角色分配，只管每日忙完孩子的事便算了。不過久而久之，感覺大家的互動關係變得單向也疏離，與兒子的「溝通」也只是吩咐他事情，與丈夫則是報告事情，因為身心都疲累，累到不想交流。

我想，這個狀况，就是爸媽角色分配失衡的結果吧。

從來，爸爸的角色都很重要，即使在現實環境上，男士因為工作忙碌較少介入家庭事務，但卻不能缺少爸爸的參與。每當丈夫主動與孩子玩耍，又或在學習上協助教導，都是媽媽們最樂見、最享受的時刻；同時，更是孩子歡樂的時光，因為相比起每天對他嘮叨的媽媽，爸爸可是他在家中的「救星」！

丈夫是兒子的模範

小學階段的孩子，確實需要在管教上花很多心力，同時也需要很多的陪伴；所以對雙職父母來說，更是一大挑戰。這個挑戰不能逃避，唯有積極應對，亦因為我的孩子是兒子，我更需要丈夫的幫助，以男性的角度去理解小男孩的想法及喜好，從而引導他、教育他。丈夫是兒子的模範，孩子需要他！

因此，即使丈夫工作繁重，我也在學習邀請丈夫在照管孩子上參與更多，同時，學習體諒接納丈夫在照顧和管教上與自己的一些不同。我們彼此都需要時間在教育孩子上找出共識。就讓我們用時間及彼此的努力，在家中種出家庭樹，成為一家的護蔭！

文：李敏華

（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第327期]