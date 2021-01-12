繪本推介：探索情緒管理 撲熄怒火

【明報專訊】以下3本繪本，都曾經在「故事介入治療」小組使用，值得家長用來跟孩子探索情緒管理和欺凌的問題。

《菲菲生氣了——非常、非常的生氣》

作者、繪者︰莫莉．卞

譯者︰李坤珊

出版︰三之三

故事內容︰

主角小女孩菲菲，與姊姊因小事爭執，她發出大紅的咆哮，像是一座就要爆發的火山。菲菲盛怒下更離家出走，直奔森林，卻最終被大自然的美景撲熄怒火，重回溫暖的家。

思考角度︰

認識及運用「情緒紅燈」（停一停，冷靜情緒）來處理憤怒情緒◆

《珍妮小霸王》

作者︰艾莉克斯．歐尼爾

譯者︰游馥嘉

繪者︰蘿拉．胡莉絲卡-貝絲

出版︰親子天下

故事內容︰

珍妮是校園惡霸，沒有人敢反抗她。這個天不怕地不怕的小女孩，竟然遇到對手……有一天，學校來了一名新丁凱絲，沒想到下課鐘聲噹噹響，她就蹦蹦跳跳跑向操場，她破壞了珍妮立下的所有規矩，大家都嚇壞了。

思考角度︰

了解攻擊他人行為背後的動機，鼓勵從社會接受、合情合理的正面途徑達到相同的目標◆

《霸凌，滾吧！滾出校園！》

作者︰任祖泰

繪者︰KoKo

出版︰新苗文化

故事內容︰

老虎壯壯和狐狸威威，是班上的「惡霸雙人組」，平時最愛欺負小豬球球，甚至鼓動其他同學一起孤立他。球球鼓起勇氣，把受欺凌的事情告訴老師，結果，他不但沒有再受到排擠，反而使全班同學的感情更為融洽。

思考角度︰

．提升對欺凌受害者的同理心

．認識欺凌所造成的嚴重後果

[Happy PaMa 教得樂 第328期]