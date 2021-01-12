喜閱愛麗絲：中華文化立體書的大躍動

【明報專訊】新春將至，不少學校都會舉辦「中國文化周」，當然，在疫情之下就只得搬上網上學習了！在中文課或圖書課裏，教師多會配合教學內容，作跨科閱讀及活動。如果純粹與學生看看文章或相關影片，再簡單提問學生：「你知道春節為什麼要放爆竹、張貼春聯和掛紅燈籠嗎？」這未必可以引起投入的興趣。幸好，近年坊間出版了不少以中國傳統節日和文化為主題的立體書，當中有不少更是集觀賞體驗、聽書閱讀、互動遊戲及小手作為一體，絕對不比外國出版社製作的立體書遜色。這些立體書的紙藝工程師們，他們所設計的機關都很精緻，有的立體書在打開後甚至可長達3至5米，如：《打開故宮》和《大宋風華——清明上河圖》；也有的是360度的全景立體書，如：《故宮的四季》和《我們的新年》，這些都是令大人和小孩驚歎連連的高端玩具書，它們不僅可以成為愛書人的收藏品，更是教師在教學時的重要展示用書。大家不妨考慮在新春佳節裏，給孩子送上這些別具一格的禮物書。

精緻立體書 吸引學生專注上網課

在不能面授的日子裏，筆者推介立體書的頻率更高，在屏幕裏必須利用更吸引的教學方式，才可以令學生更專注地學習。臨近新春佳節，讓節日不再只是假日，透過各式互動機關的立體頁，不僅令學生眼前一亮，更能在玩樂中體會我國的文化內涵！筆者以多本傳統節日為題材的立體書，介紹我們中國人一年中最重要的節日，生動地展示熱鬧鮮明的過年場景，給學生如身臨其境之感，感受濃濃的過年樂趣。

為慶祝紫禁城建成600周年和故宮博物院成立75周年而特別製作的故宮600周年限定版《打開故宮》全景立體書，透過複雜繁瑣的紙藝立體結構，將午門至景山全長1.7公里的故宮壯麗之景濃縮於紙上，全書展開後長達3.2米，細節豐富又逼真，像是把故宮搬了回家。每當我向學生展示這個世界偉大的建築佈局，大家都震撼得大呼過癮！書中有上百個可愛的互動小機關，每一個機關都藏着一段典故或文化知識，它不僅展現了我國建築藝術之美，更豐富了文化素養，師生們都受益匪淺！

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第328期]