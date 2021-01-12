親子筆陣．童繪遊樂場：大孩子和成年人的繪畫主題

高中學生的單色調水彩作品，是一幅帶有水墨畫格調的佳作。（作者提供）

這幅水彩畫是一名爸爸所畫，他跟孩子一同習畫，首張作品，已體現出慢工出細貨的精神，效果不錯。（作者提供）

一幅充滿創意的高中學生作品，畫作帶出了動物在人類貪婪下的悲哀，大家能看出內裏的信息嗎？（作者提供）

【明報專訊】「大孩子」泛指正就讀高中和大學的學生，踏入這個階段，很多都已因為學業理由而停學，留下來的，除了是多年忠實擁躉外，多是選修了視覺藝術科的學生，高中學生則要面對DSE視藝科的跨年度考試，有些更開始為應考心儀大學所需呈交作品做準備，故主題多以配合學業或升學為主。

家長比孩子更投入長情

至於「成年人」學生，一般也較「長情」，往往能夠維持學習一段長時間，而當中主要分為兩類：

1.為「興趣」而學：

沒有既定主題選取要求，純粹為興趣來試試，大部分都是公餘消閒為主，但也有一些是學生家長，目的是陪伴孩子一起前來，親子為主，學習為副。但這些家長一般都畫得不錯，個別比孩子更加投入，甚至孩子停學，家長仍孜孜不倦留下來繼續享受繪畫樂趣。

2.為「工作」而學：

希望學習繪畫技巧來增進及鞏固本身工作所需，當中有從事紋身、化妝、美甲、插花、設計等。我曾經遇上一名「獸醫」，原來他們在工作上，很多時也需透過簡單繪圖來與寵物主人解說病情狀况，這個事例令我想起一本名為《獸醫教你畫動物素描》的參考書，作者鈴木真理正正就是一名獸醫，能夠同時兼備兩個專業確實不簡單！

成人學生在選擇主題方面大多有備而來，而且準備充足，素材方面多以素描、水彩和油畫為主，他們也愛將畫作成品裝裱起來放在家中裝飾，有些更帶回辦公室陪着自己每天奮鬥。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第328期]