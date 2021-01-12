客座隨筆：幼兒認讀基本功

【明報專訊】認讀能力對幼兒成長及學習相當重要。我們先從「認知學習文字」（如透過已有知識學習不同字的讀音、寫法），再發展至以「文字來學習認知」（即從書本學習不同的知識）。

但對於學前階段的幼兒，他們才剛剛起步學習，單單給予大量文字認讀，增加接觸文字的次數，是否便可以提升小朋友的認讀能力呢？又為什麼有些孩子看很多圖書仍不能認讀字詞？甚至有些很抗拒閱讀呢？

學前幼兒的文字學習處於萌發階段，要建立日後良好的認讀能力，需要很多不同的基本功。很多研究指出，基礎語言處理能力，包括：語音意識、詞素意識、字形結構意識都和認讀能力有關聯。以下逐一跟大家簡單介紹：

語音意識——對語音結構組成的意識，例如：

1.音節：蘋果有兩個音節，哈密瓜有三個音節；

2.押韻：相、長、薑；花、哈、媽；

3.音調：一、日有不同的音調，意思亦不相同。

詞素意識——對組成詞語意思最小單位（即詞素）的意識，例如：

1.狗仔、貓仔都有兩個詞素，而其中的仔都是代表幼年的、細小的；

2.紅蘋果，有兩個詞素，代表紅色的蘋果。

字形結構意識——字形結構如何組成文字的意識。在中文裏，我們以筆畫組成部件，以部件再組成字。例如：

1. 部件的位置：氵只會在字的左面，代表該字與水有關，如：河、溪、流、泳；

2. 合體字的組成：中文裏有80%是形聲字，形旁代表意思及聲旁代表讀音。

那該怎樣做才能提升幼兒上述的能力呢？以下介紹一些遊戲及活動讓家長參考：

1.數數看：家長讀出不同的詞語或句子，請小朋友數數有多少音節，如：士多啤梨有4個音節，我想食漢堡包有6個音節。（提升語音意識）

2.唱兒歌：很多兒歌都會以押韻方式填詞，例如：有隻雀仔跌落水，被水冲去，水跟去都是押韻的。（提升語音意識）

3.詞語接龍：家長與小朋友輪流說出詞語，詞語的第一個字需與之前詞語的最後一個字發音相同，如：家長說榴槤，小朋友說蓮子，家長繼續說子女，餘此類推……（提升詞素意識）

4. 親子共讀：家長與小朋友一起閱讀圖書，小朋友可透過接觸文字，建立字形結構意識。（提升字形結構意識）

但切忌只是不停認讀文字，看圖書才是活動的目的呀！

列出以上例子，主要希望家長可以透過遊戲，加強幼兒的基礎能力，讓往後學習文字時更得心應手。另外，學習需要有內在動機，提高他們對文字的興趣是不二法門。所以多以遊戲方式，讓他們感到文字學習是有趣的，必定會事半功倍！

認讀能力亦與口語能力息息相關，提升口語能力可為認讀能力奠定良好基石。語言學習離不開多聽、多說，家長日常可多用豐富的詞彙及多變的語法，為幼兒提供良好的語境；亦可製造不同的機會，多讓小朋友分享自己的經歷、感受及想法，從而提升詞彙及組織能力。

在此，再為大家推介提升小朋友語言能力的一套方法——對話式閱讀，不同的對話技巧滲入親子故事時間。詳細內容可到公共圖書館借閱保良局出版的《親子對話式閱讀》。

希望各位小朋友能在愉快的環境下培養良好的認讀基本功，將來輕鬆地體驗以文字學習的樂趣！

文：馬嘉敏（保良局幼兒服務言語治療師隊長）

[Happy PaMa 教得樂 第328期]