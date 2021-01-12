半個瑞典人：疫情下的Gen Z小情侶

【明報專訊】今年第一篇，先祝大家新年平安健康，一家上下整齊兼齊心！

上期寫過二女兒課餘沒地方蹓躂，在這個街頭文化欠奉的瑞典第二大城市，精力超旺盛未有男友的Gen Z少女唯有輪流去同學家放電玩樂。那麼有男女朋友的年輕小戀人呢？平時已經沒多地方去逛，在疫情下的冬天又如何拍拖呢？

我們家大女兒過兩個月就18歲了，念高中三年級，今年8月便升讀大學。她在高中念數學專科，全班大部分同學都是nerd，外形性格喜好有些另類，跟時下同齡的年輕人有點不同。星期五下課後，大伙兒會留在學校的nerd club圍枱開局，玩完全analogue的盒裝集體遊戲。多得學校資助購回滿櫃子傳統加新款遊戲，擲骰下棋戰局問答等等種類豐富，少年少女便邊吃糖果邊玩足幾句鐘。話說最瘋癲一回，有幾個數學中堅分子組隊在學校獃通宵，只為了參加某個全國數學解題比賽live！

女兒身邊多了個高壯少年

所謂神不知鬼不覺，唯獨阿媽後知後覺，大女身邊多了個高壯少年，是同班同學兼nerd club同好。兩個志趣相投兼是愛宅在家的慢吞人，疫情前對於一般拍拖逛街已不太踴躍，最常出沒的兩家商店，一為科幻小說精品店，二為美術用品專門店。後來經我推薦，兩小無猜也開始曉得去城中甘肅湯麵店填肚。

沒有街頭文化的瑞典日常生活環境，根本沒太影響這班young adult年輕成人的好奇心。他們的消費九成在網絡，由大大箱日本出品小食到橙紫金色染髮劑，從自己「車」的大公仔布料海綿到kawaii文具頸鏈茶杯小擺設，再有打機世界的加碼T和hoodie，以及我頻頻說醜的高台牙底黑皮靴……無遠弗屆總有（無謂）嘢買！

只要有Wi-Fi 在家千日好

如是者，兩小無猜只要有Wi-Fi就有好日子過。至於場地方面，由於最好有電腦熒幕方便凌晨追日本卡通，沒有比宅你家我家更安樂了，有暖氣有洗手間兼全天候穿著睡褲，何况更有一個叫阿媽的物體24小時提供餐飲服務，在家千日真係好到不得了。

尤其當下聖誕新年學校假期三個星期流流長，原意是有足夠時間讓許多北國家庭南下避寒去，今回某怪獸病令萬千瑞典家庭包括我們好好把握天天在一起的時光。愛孩子的父母為了避免young adult乘搭公共交通，會開車把孩子甲車到去孩子乙的門口，又為免冬日裏一天來回兩次開車的麻煩，兩家人都讓兩小無猜去對方家留宿。

對呀，入住酒店一樣有得食有得玩，我就是酒店總經理囉。你話「嘩，過夜𠻹」！是啊，都什麼時候了？就算世界未末日，2021年兩小無猜都18歲了。而你有所不知，瑞典人有個傳統是從小學就開始去同學家過夜的啊，快移民來啦！

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第328期]