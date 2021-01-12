讀樂樂：做真材實料的麵包

【明報專訊】《野豬麵包店》是教導孩子誠實和腳踏實地的繪本。這繪本是百分百的「香港製造」，作家為本地90後劉清華，繪者林建才是香港藝術家，由廉政公署出版，綠腳丫製作，就連場景設置也富有香港情懷，繪本可於網上免費閱讀，值得大家支持。

故事講述野豬爸爸是麵包師傅，在小村內開了間街坊麵包店，每天為村民烤製新鮮可口的手工麵包。一天，野豬爸爸病倒入院，小野豬為減輕爸爸的負擔，便自告奮勇，說要替爸爸打理麵包店。

可是，小野豬對製作麵包一竅不通，在一籌莫展之際，猴子推銷員乘虛而入，上門游說小野豬買了台自動製包機，只要輕鬆地按一下按鈕，不費吹灰之力，麵包便會源源不絕、一個一個排列整齊地製作出來。

偷工減料 取巧騙顧客

不過，購買了昂貴的製包機後，小野豬便再沒有多餘的錢買新鮮食材了。於是，猴子推銷員又游說小野豬買色素、膨脹劑和過期牛奶取代新鮮的食材，這樣，製作成本便可大大節省。的確，偷工減料製造出來的麵包外觀又大又美，村民都紛紛排隊購買。但事與願違，村民吃了麵包都肚子痛，還令爸爸昏倒送院。

做事沒有捷徑，要一步一步腳踏實地去做。猴子推銷員推介的製包機確實吸引，但世上又豈有不勞而獲的事？人生可能會遇到許多猴子推銷員，孩子又該如何抗拒他們的誘惑？小野豬幫助爸爸打理麵包店原是出於善意，但沒有量力而為，用取巧的方法欺騙顧客，製造出虛有其表、吃壞人的麵包，最終不單沒有幫到爸爸，還令麵包店失信於人，破壞了麵包店的聲譽，辜負了村民對野豬父子的信賴。

「港式」麵包 繪製精美

這繪本其中一個引人入勝的地方，是首尾兩頁的麵包一覽圖，繪有各式各樣的「港式」麵包，有雞尾包、腸仔包、墨西哥包、芝麻包、紙包蛋糕等，畫得十分精美。原來作者為製作這繪本，曾特意走訪觀塘、土瓜灣一些舊式麵包店和茶餐廳，成為繪本場景藍本。我和女兒一起欣賞了很久，原來一些舊式麵包對女兒來說是聞所未聞的，可能只有在一些舊區、家庭式經營的麵包小店才找到。不過，不管麵包如何推陳出新，做一個真材實料的麵包，都是對人對己千載不變的做事原則吧。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第328期]