辣媽CEO：帶着2T去創業

【明報專訊】2020年初疫情開始爆發時，在英國讀大學的小T審時度勢之後，決定買機票提早返香港。本來去年9月要回去讀完最後1年課程，亦在權衡輕重及風險評估之後，決定休學1年，希望今年9月疫情完全受控時，再返回英國完成學業。送兒子出國讀書，我最在意的不是那一張畢業證書，最緊要是小T和幾個buddy一早商議安排好的grad trip。人生就只得這麼的一段青葱歲月，可以無牽無掛和幾個兄弟孭住背囊窮遊闖蕩天下，是多麼豐富的、幸福的經歷，畢生難忘！不過誤打誤撞之下，沒想到卻創出我和一對子女共同創業的經歷，實在彌足珍貴，急不及待和大家分享我的喜悅！

疫下居家 煮出商機

疫情改變了所有人的生活習慣，以前不少人十指不沾陽春水，如今不沾即使不會餓死，但肯定無啖好食。而且留在家中無街去百無聊賴，整嘢食是一個消磨時間的好方法。所以網上購買食物的商店如雨後春筍般，想買什麼食材，足不出戶安坐家中用手指就搞得掂。去年初，我有機會為一本飲食雜誌拍片示範家常菜式，剛剛撞正疫情，個個改在家中煮飯，結果收視率出乎意料的好。長拍長有之餘，還為我帶來了更多和不同傳媒、媒體拍攝飲食節目的機會，也為我帶來了夢寐以求商機！

因為得閒無生意，自己蒸芋頭糕請朋友食，大受歡迎，在各方好友鼓勵下嘗試做一批出來賣，全部沽清。迴響反應之好，為我打了一支強心針。之後再推出的四季花蜜及醬汁，同樣大受歡迎，正式設立了網上食品生意。一次和客戶的合作，締造了我的食物醬汁在農曆年黃金檔期在超市上架的機會。

並肩奮鬥 相輔相成

得到肯定當然興奮，但在時間資源資金都緊絀的情况之下，把mission impossible變possible，除了有神助加持，以及好友拍檔們的支持之外，如果不是有大小T和mentee阿女小S，日以繼夜夜以繼日瞓身幫忙，以我個人之力根本不可能做得成。

創業從來不容易，做人一樣不容易。今次創業，由零開始，一步一步摸着石頭過河，不斷摸索不斷嘗試，不斷修正不斷學習。近距離肩並肩，我看得到他們幾個的強弱項，我有機會提點示範；同時我看得到自己的強弱項，原來我的信任和放手，是令他們能在短時間內成長的最大動力。所謂做事容易做人難，這次的創業經驗，幾個年輕人可以切身體會，我這個媽媽企業家，這些年來一路走來，是多麼的不容易！大T辦事協商跟進的能力，小T待人接物處事的能力，小S分析拆解問題的能力，對比當年我還是他們這個年紀，多麼「沙塵白霍」的我，都只能講望塵莫及。

我對這個新的「家族生意」寄望甚殷切，一家人眾志成城有相同信念，一起打拼，渾身是勁！結果如何是未知之數，一於低頭做事，抬頭做人吧！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第328期]