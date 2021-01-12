論盡教育：我教你點教女

【明報專訊】報章圖文並茂刊出一個媽媽發出求救呼聲：「我要點教女？」事緣一名教師批改小學生家課時，將答案正確的「確」字改為「确」 。何以會發生此事，文藝腔說法是「文化的衝突」，嚴格來說，教師和學生都無錯。既然無錯，即係兩個都啱，教師又啱，學生又啱，分別一個係繁體，另一個係簡體；執著的說法一個是正體，一個是異體。王師奶雖然眼中容不下教育界的牛鬼蛇神，但心態仍是寬容大度，處處替人着想。先講教師，她認為正確的確字應寫為「确」，可能這名教師來自內地，從小就這樣寫，教師就這樣教她，一見有人把正确寫成正「確」，情不自禁又好，條件反射又好，紅筆一揮，大X從天而降。這邊廂學生莫名其妙，筆畫無誤，何以大X撲面而來？做媽媽的面對一繁一簡，一正一異，無所適從之餘，大嗌點教女。

大X之苦

王師奶指點迷津之前，回想讀小學一、二年級時教師如何教寫字。中文有紅字簿，印有紅色字體的「上大人孔乙己 化三千七十士」 ，學生用毛筆蘸墨按紅色字體填寫，至於什麼上大人，什麼化三千根本不理解，也不會去理解。到三四年級時，改為印字格，在習字簿每一頁中間套入字格，字體是黑色的，取材於古時名書法家，或柳公權，或顏真卿，但一定是繁體正楷。前些時有教師嫌低年級學生寫字不對稱，學生寫一個「如」字，左邊的女字大，右邊的口字寫得不符比例的小，論美觀、論對稱，確是不合標準，但教師又是一大X，錯錯錯。如果有紅字簿可填，有名家字格可印，學生不會慘受大X之苦。小婦人好少批評教師，知道今時今日為師之苦，一方面要受家長監督投訴，為保飯碗，又要睇校長面色做人。英文書法方面，記得小學時要寫copy book，作用同紅字簿、印字格差不多，模仿多了，寫出來自然似模似樣。教師不會紅色X橫飛，學生不會不知其所錯，媽媽不會大嗌唔知點樣教女。

一字兩寫

言歸正傳，教師將正體改為異體，繁體改為簡體，做媽媽的應以平常心對待。香港政治上實行一國兩制，則文字上「一字兩寫」毋須大驚小怪，可視之為不正常中的正常。好些商店早已實行「一地兩幣」，在門口標明「本店歡迎人民幣交易」喇，教女唔需要咁執著嘅！此時此刻，深圳河以北應寫「正确」，深圳河以南應寫「正確」。世事常變，有時變得早，有時變得遲，應有心理準備，這變一定來臨，不會遲過2047。與其到時臨急抱佛腳，早些教定你個女認識「一字兩寫」有備無患！王師奶雖然比你老（應該講年長） ，但早早就簡繁兩體通行無礙，睇簡體書多過繁體（書價便宜好多，書種多好多） 。王師奶再勸呢個媽媽一句，放開懷抱，眼光放遠些，你就唔會大嗌點教女。

順便同呢個教師講下，可能你是無心之失，忍耐些，離一國一制這天還有二十多年。香港學校現在用的是繁體字，不論對錯都應以繁體為標準，不能由你決定，這會令學生無所適從，令家長不知所措。終有一天香港社會全面簡化「一字一寫」，何必匆匆爭朝夕！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第328期]