本周FOCUS．採訪手記：給SEN孩子閱讀的權利

【明報專訊】做親子版記者，經常都會接觸「閱讀」這個課題，雖然採訪過無數個閱讀推手，但每次總有新發現、新驚喜，實在不嫌倦。像今期訪問《給孩子的悅讀提案》的3名作者︰倫雅文、李小玲、林慧恩，她們都是資深的學校圖書館主任、中文科科主任，聽過她們的分享後，我「叮」一聲茅塞頓開，方發現自己從前替女兒選擇讀物時，太過隨心隨意，似乎沒有留意到她成長階段的心理需要，於是幾名老師非常有心，推薦了幾本成長小說給我，相信有助小女孩為迎接青春期做好準備。

今期還有一名受訪者，是「綠腳丫親子讀書會」創辦人柯佳列（Kenny），相信愛親子閱讀的家長，對他不會感到陌生。原來，Kenny近年積極推動共融閱讀空間，為的是要還有特殊教育需要（SEN）的孩子一個閱讀權利。

訪問當日，Kenny有幾句說話特別打動我，「我相信每個孩子也喜歡閱讀和有能力閱讀的」、「不要打沉SEN小朋友對書的好奇，也不要剝奪他們透過書獲得知識的樂趣」。

的確，我們很多時都「認為」SEN孩子讀不來，但在個多小時的訪問裏，Kenny便出盡渾身解數，用了很多不同的方法，包括聲音、遊戲，甚至rap等，把不同體裁的繪本一一演繹給記者聽，由無字繪本到童詩都涉獵了，為的是要證明給大家知道，只要有合適的書、合適的方法，一樣可以帶動SEN孩子參與其中。和Kenny一席話，不單學到很多親子閱讀的技巧，也帶來不少反思。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第329期]