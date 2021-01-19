教女無方：蘇菲不似預期

【明報專訊】如果2020年的文憑試考生是時代選中的一群，那我便是時代選中的母親。

2001年懷上蘇菲時，總是無限憧憬，想像蘇菲打扮成公主模樣，想像蘇菲人見人愛、出得廳堂、入得廚房、精通音樂、運動了得、名列前茅、獲獎無數、聽話聽教、三從四德……以為讀了幾本成功育兒法則，聽過幾場優質父母秘笈講座，再言教身教宗教都用上了，蘇菲自會成為我幻想中理想的她，十成不足都有七成吧！

誰知她的成長不似預期。孩提時曾被誤以為患上自閉症，而感統問題亦令她做任何運動都加倍困難。小四時學小提琴時間多是捱罵的，年年台上頒獎她只能台下拍掌，6歲時的她告訴我她沒有反叛期，因為她一直在反叛，我在錯愕神也未回的同時，就被教師、家長、親友關心。大家熱心地察果推因，結論不外乎是一：這個母親不夠嚴厲，掌握法則秘笈都不夠好；或二：這個孩子太難搞了，要更多規範。前者令自己內疚，後者令我對蘇菲厭惡，前後者也好，終究的做法只是將手段加強，用更重的藥。

或許我們生於這個一按掣就有光、扭開水龍頭就有水、一按指紋開手機的年代，我們都太依賴方法，相信人人都讚好的方法比相信自己的寶貝更甚。

拋去理想幻想 接受子女強弱項

我們相信自己的孩子嗎？相信方法不效非孩子之罪，相信她有自己成長規律，拋去理想的幻想，看清她個性，接受她強弱項，即是真心接受她成績表現平平，運動音樂不成，與獎項無緣，她不用當我在人前貼金的印證。相信甩去這些顧慮，去除有蓬之心，自能順着孩子本性發展。

蘇菲就讀的幼稚園每級有3班，分別是信、望、愛班，聖經哥林多前書提到常存的有信、望、愛，這3個字一直植根我心中。愛蘇菲那是自然的事；信則是未見之事的確據（希伯來書11章1節），即我相信眼前這個小人兒即使仍是一嚿飯似的，但她仍有許多我未見/現在未發揮的潛能；望是心存盼望，今日數學考試不及格，不代表將來也會不及格，然後DSE死定，然後入不到大學，然後找不到工作，然後……即使今日諸事沒成就的她，希望在明天，終會有一天發放她自身光芒。相信唯有信念，才能支撐作為母親的我不過分嚴格要求當年無甚表現的蘇菲，才能真正享受母女情，才能保住蘇菲的本心。

我這個被時代選中的母親，也跟蘇菲一起經歷了驚濤駭浪的2020年。年初4個月，模擬試的取消和文憑試的延期，令人在無限輪迴的預備中明白唯一可以做的只有預備。年中4個月，grad trip取消了、grad din取消了，連放榜也只能在家大叫，人生好像突然也取消了許多回憶，是取消了從未經歷過的回憶……最後4個月，蘇菲要前往疫情嚴峻的英國讀書，在飛與不飛之間彷彿是在做生死決定，結果蘇菲還是成了歷史見證，在英國感染了新冠病毒。以上種種，似乎是預期中的不似預期，那是人生！

而自蘇菲遠走英國，我也似乎卸下擔子，卻不似預期中輕省，突然發現生命中的輕不易承受，加上我作為這時代母親的見證，也不好浪費這段經歷。希望分享蘇菲成長點滴，讓大家在教育子女的路途上多點開懷、多點共鳴、多點盼望、多點滋潤！（這篇是專欄序幕，血淚內容待續……）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第329期]