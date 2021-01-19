半職爸爸：給社交媒體的孩子

【明報專訊】命運可以靠知識改變，而知識可以靠科技改變。當世界有了紙，知識慢慢從貴族走到民間；當世界有了互聯網，知識下放到民間的所有人。雖然知識一直都是傾斜的，一直都傾向更有財富的那批人，不過，隨着科技的發展，可以預見，知識正把金字塔的頂端磨平。以前高不可攀、價值連城、極為珍罕的知識和原始史料，現在一個普通中學生透過電腦已經唾手可得。

當我看到女兒的喜怒哀樂，更多來自社交媒體時；當我看到兒子熟練地操控網上授課軟件（以及其他好玩好看的網上東西）時……我當然知道，下一代看世界的方式，跟上一代一定不會相同。我們吃的「奶水」不一樣。

最好的時代 必經的「陣痛」

我們好像快要走進最好的資訊自由年代。但是，我們正經歷「陣痛」。當科技大企業快速擴展時，我們所有人都追趕不上：道德方面、法規方面、警覺方面，都遠遠落後於形勢。美國傳統報業的廣告收益，十多年前出現斷崖式下跌，銳意搶佔數碼市場，結果除了頭幾年增長，近幾年毫無寸進。龐大的收益都跑到數碼平台兩三個寡頭企業的口袋裏。

太多錢、太大權、太有影響力，先成寡頭，再成獨斷，簡直就是人類政治領導方式的翻版。一個共主，因為時勢，不得不變成皇帝，皇權集中，變成尊皇信仰。到某個時候，明明作惡，皇帝都會對所有人說「我都是為你們好」，而皇帝身邊的人都會附和，這就是「陣痛」。本來應該更平坦更開放，可是，披了一件數碼外衣，變得愈來愈獨斷獨行，而且目前而言，抵抗的力量顯得微弱。

在一個資訊骨牌倒向光明或黑暗的十字路口，這一代的孩子，可能會看到最好的資訊天堂，也可能經歷中世紀的黑暗閉塞。你以為自由，但你不是。你可能已經自覺不自由，但你無力反抗。科技改變世界，正如政治領導方式會改變世界一樣。當新的科技和影響力興起，我們必須警覺，權力無限擴張的後果，可以是數以千年計的桎梏。真正的「知識平等」什麼時候來臨？這可能需要很長時間，正如紙的發明到知識普及，也需要一大段時間一樣。

對獨裁敏感就是對自由的保護

當孩子在玩社交媒體時，我希望他們知道，他們透過手機得到的快樂，比國家領導人和最富有的地產商更大。他們得到的東西，20年前世界上最有權力的人都得不到。但是，我也希望他們知道，這些東西帶給我們好處的同時，毫無警覺地使用和順從，也會將我們帶到一個我們不想陷入的絕境。

互聯網給了我們一個「世界」，可是，這個「世界」是否真實、是否多元、是否自由，其實需要每個使用者運用智慧和勇氣去共同建立。今時今日，還有什麼東西比教孩子認識互聯網和獨裁更重要？

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第329期]