名人親子：2歲兒子愛搗蛋 林芊妤 以閱讀擺平trouble 2

Coffee說印象中香港的海洋較污濁，完全不知香港一樣擁有美麗的珊瑚，不過近年她常帶兒子到沙灘，發現水質比她小時候看到的改善不少，也許是因為大家的環保意識也提高，她提醒大家要努力保持這個態度。（楊柏賢攝）

【明報專訊】要數近年親子界火熱KOL，林芊妤（Coffee）必定是其中一個。憑着她專長的瑜伽及可愛兒子「伯伯」的「加持」，令她在YouTube的粉絲人數飈升至129萬人，即使疫情期間工作也沒有受到影響，可說是「逆巿奇媽」！不過疫情之下，在家工作的媽媽卻遇上兒子的trouble 2，媽媽認真做動作教瑜伽時，兒子突然反斗頑皮衝入鏡頭，媽媽點收科？

文：顏燕雯

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提起Coffee，立時就會想起她在家中客廳的瑜伽墊上教大家做瑜伽時經常數着：「1、2、3、4、5……」觀眾邊跟着她一下一下地數，邊辛苦地大叫：「點解咁耐仲未數完。」雖然一邊叫辛苦，但依然一邊跟着她做瑜伽，為的就是想擁有一副像她一般的結實健美身形。這名擁有百萬粉絲的火紅瑜伽KOL，同時也是人妻人母，2018年時與圈外男友閃婚並誕下兒子翟德彥（匿稱：伯伯），自此成為事業家庭兩兼顧的網絡紅人。

從小天使變「monster」

論受歡迎程度，Coffee和兒子不遑多讓，訪問當天，不少途人發現伯伯後都大呼可愛，紛紛要求合照；當然亦有新手媽媽向Coffee尋求產後收身的運動推介。在Coffee眼中，伯伯固然是個可愛小天使，不過她這陣子卻形容兒子為「monster」！她說：「明明之前還是個小天使，但當他踏入2歲，我真的感受到什麼是trouble 2，在家裏他會發瘋似地跑來跑去，又跳牀、又爬窗，甚至把廚房的廚具都拿出來在客廳敲打，好像有無窮精力似的！」面對這個活躍小怪獸，Coffee不但沒有生氣，更暫時放下工作，陪他追追逐逐，甚至一同在牀上蹦蹦跳，因為她不想以電視或遊戲機來打發兒子，希望以母愛的陪伴來為兒子解悶。

伯伯現時2歲多，正在念學前班，現時因疫情關係改為在家上網課，令Coffee做運動、拍片的時間均縮減了不少，唯有犧牲睡眠時間或者加快手腳去完成工作。「其實我一直都習慣一邊工作一邊湊仔，以往他到學校上課，我便有3小時全速工作，現在就只有等他午睡才可以專心完成，雖然我主要是在家工作，很多事情也只能自己完成，如拍片、剪片、與客人傾工作等，但幸好有團隊幫忙做影片後期製作，分擔不少工作量。」雖然家中有聘請傭人，但Coffee一有空便會親自照顧兒子，加上她不打不罵，主張以講道理來建立親子關係，難怪伯伯都非常黏她。

2小時親子共讀50童書

雖然這陣子伯伯比較難搞，但作為媽媽，她有一個讓兒子安靜下來的法寶，便是閱讀，這也是她自小培養兒子閱讀興趣的成果。「他9個月大時，我開始教他看書，初時真的不太成功，因為他不知道那是什麼，有時還會把書本丟開。但只要堅持，培養成習慣後，他1歲多時，我們已經可以每天看書半小時。我特別買了一個大書架給他放書，現在倒過來是他一有空便嚷着要我讀書給他聽，試過一次我足足講了2小時，一共陪他讀了50本書，之後朋友都問為什麼我的臉瘦了，我笑指那就是一口氣讀了50本書的效果呀！」

教兒子直面恐懼 不做膽小鬼

伯伯喜歡看書，尤其愛看與動物有關的書，但對於小動物卻只會遠望而不敢觸摸。有一次他們在家附近看見鄰居的寵物陸龜，他竟嚇得大哭，晚上更發噩夢。上星期，他們到戶外遊玩時，伯伯又看到別人養的陸龜，他依然表現驚慌，但Coffee認為，兒子要克服恐懼，就是勇敢地面對牠，所以她陪兒子去跟陸龜「say hello」，最後伯伯放膽觸摸了龜背一下。「我覺得孩子怕時，不是讓他去逃避，因為你不讓他克服，他回家還是會再哭再發噩夢，問題不會解決。我選擇陪他一起經歷和面對，並用我的行動告訴他龜龜不可怕，讓他可以放膽去接觸，不再做膽小鬼。」

[Happy PaMa 教得樂 第330期]