環保教育：身體力行 與孩子一同「走塑」

【明報專訊】這天Coffee和伯伯來到海洋公園的香港海洋生物救護及教育中心參觀，他們還深入珊瑚和海馬的幕後「育嬰室」，沿路上伯伯看見什麼動物，他都能用英文說出名稱，看到海豚骨頭標本更誤會大叫：「dinosaur」，表現得非常雀躍。Coffee表示，兒子特別喜歡看魚，而她自己更是一個熱愛水上活動的人，可惜疫情期間不能到外地旅遊和潛水，兩母子唯有在網絡搜尋一些魚類生活影片，坐在家裏看，幻想自己在海中心浮潛。

喜愛大自然的Coffee閒時也會帶兒子行山，看見海邊堆滿膠樽和膠袋，她會教兒子一同執垃圾。「香港大家都有份，不要以為亂拋垃圾對自己沒有害，因為除了損害海洋生物的生活，也會使魚類進食了垃圾，最後人們又再吃掉那些魚類，其實是一個循環。」

Coffee認為環保教育應從小做起，除了透過書本教孩子認識動物和保護環境的重要，家長也應身體力行，「像我兒子這麼小就可以從日常生活做起，上街時我會給他帶上一個專屬卡通環保袋，同時減少使用一次性塑膠產品、減少塑膠垃圾等，為保護環境和海洋生物踏出第一步」。

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