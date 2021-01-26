家家有禮：立體利市封 型格牛頭吸睛

【明報專訊】想於新春佳節為摯愛親朋送上別出心裁的新歲祝福，一套設計與眾不同的利市封當然不可或缺。今個新春，始創中心特意以來年生肖「牛」為利市封主題，設計出「彩牛迎春」立體質感利市封，以型格「牛頭」作造型，採用4款不同質感的紙料，包括立體絨毛、幻彩雷射、仿牛皮及牛仔布印製，有別於傳統利市封每套均是用相同的物料；配合獨特的銀膜燙印、UV上光及3D立體壓印浮凸技術，突顯圖案的精巧細緻及截然不同的觸感。

現於始創中心以Fun享卡會員消費滿$100+1500積分，或顧客消費滿$500，即可換領一套8個收納於型格牛奶盒封套中的「彩牛迎春」立體質感利市封，祝願大家在新一年壯健如牛、牛年行大運！

◆INFO

始創中心「彩牛迎春」

立體質感利市封換領詳情

換領日期：即日至2月9日

換領時間：中午12:00至晚上9:00

換領地點：太子始創中心1樓顧客服務中心

查詢：2148 1626

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送立體利市封及新春禮品

始創中心送出「彩牛迎春」立體質感利市封及新春禮品包予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2021年2月2日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第330期]