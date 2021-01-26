家家有禮：創意牛語 送上祝福

【明報專訊】新一年新氣象，利市封也繼續推陳出新，D．PARK愉景新城於今個金牛新禧，設計一系列玩味十足又滿載童趣的「牛語迎樂」賀年利市封，設計以象徵福氣的「金牛」為主題，以喜氣洋洋又精神醒目的顏色作基調，配合拼貼技巧及應節燙金乳牛紋設計，同時大玩「刮刮樂」互動元素，與大家一同發掘隱藏祝福語；「牛語迎樂」賀年利市封於包裝上更大玩創意滿溢的牛奶盒設計，盛載着「金牛滿滿」、「學業進步」、「聰明伶俐」、「人見人愛」等祝福語，於今個新春為大家增添一點佳節溫馨！

新春活動期間，凡於D．PARK愉景新城指定商戶憑即日單一電子消費滿$800，即可獲得「牛語迎樂」賀年利市封平裝一套；滿$2500即可免費換領「牛語迎樂」賀年利市封精裝禮盒一套及價值$100商場消費禮券；滿$8000即可獲得新年禮籃及價值$300商場消費禮券。

◆INFO

「牛語迎樂」賀年利市封

換領詳情

換領日期：即日至換完即止

換領地點：荃灣D．PARK愉景新城第2層DP Club會員專櫃

查詢：2940 2822

■送「牛語迎樂」利市封精裝禮盒及賀年花燈手工材料包

D．PARK愉景新城送出「牛語迎樂」賀年利市封精裝禮盒（長封或短封款，款式隨機）及「賀年花燈手工材料包」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2021年2月2日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]